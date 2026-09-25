Pulen dan Harum! Ini Resep Nasi Gurih Ubi Ungu yang Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Nasi gurih selama ini memang identik dengan cita rasa santan yang gurih dan aroma rempah. Namun, ada kreasi berbeda yang bisa dicoba di rumah, yakni nasi gurih dengan tambahan ubi ungu.
Perpaduan nasi yang gurih dengan rasa manis alami dari ubi ungu menghasilkan hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki warna menarik. Cara membuatnya pun cukup praktis karena seluruh proses memasak nasi dapat dilakukan menggunakan rice cooker.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat nasi gurih ubi ungu yang pulen, harum, serta praktis untuk disajikan di rumah.
Menu ini dapat menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, maupun bekal. Ubi ungu juga dikenal mengandung serat dan antioksidan, sehingga dapat menjadi salah satu variasi bahan makanan dalam menu sehari-hari.
225 gram beras
320 ml air
2 sdm santan
½ sdm margarin
2 sdm minyak
4 siung bawang merah
2 siung bawang putih
2 cm jahe, iris
1 batang serai, potong
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