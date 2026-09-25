Resep Mie Godog ala Jawa, Kuah Gurih dengan Sentuhan Terasi

Resep Mie Godog yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Mie godog merupakan hidangan berkuah yang cukup populer di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sajian ini cocok dinikmati ketika menginginkan makanan hangat dengan rasa gurih dan bumbu yang kaya.
Ciri khas mie godog terletak pada kuahnya yang gurih serta penggunaan bumbu tradisional. Tambahan terasi memberikan aroma khas yang semakin memperkuat cita rasa hidangan ini. Isian berupa ayam, telur, sayuran, dan kekian juga membuatnya lebih lengkap.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat mie godog yang praktis untuk disajikan di rumah.
2 porsi mie basah, rebus setengah matang
50 gram ayam rebus, suwir
50 gram kekian, potong-potong
2 butir telur
5 lembar kol, iris
1 buah tomat, potong
5 batang sawi hijau, potong
5 cabai rawit, iris
½ sendok makan gula
½ sendok teh garam
½ sendok teh merica
Penyedap secukupnya
3 siung bawang merah
2 siung bawang putih
1 butir kemiri
3 gram terasi
20 ml minyak
700 ml air panas
3 blok kaldu ayam
1–2 buah timun, buang bijinya lalu potong
5 buah cabai rawit
2 sendok makan gula
2 sendok makan cuka beras atau 1 sendok makan cuka meja
½ sendok teh garam
Bawang merah goreng
1. Siapkan bumbu
Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, dan minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut, kemudian sisihkan.
2. Masak telur
Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan telur dan buat menjadi telur orak-arik hingga matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan terlebih dahulu.
3. Tumis bumbu
Gunakan wadah yang sama untuk menumis bumbu halus. Masak sampai bumbu matang, mengering, dan mengeluarkan aroma harum.
Masukkan ayam suwir serta potongan kekian, lalu aduk hingga tercampur. Tambahkan tomat dan cabai rawit, kemudian tuangkan kaldu. Biarkan hingga kuah mendidih.
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