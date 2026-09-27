Cukup Pakai Rolling Pin! Resep Kulit Pangsit Homemade yang Mudah Dicoba

Resep Kulit Pangsit Goreng atau Rebus yang Anti Gagal./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com - Kulit pangsit merupakan salah satu bahan serbaguna yang bisa digunakan untuk membuat beragam hidangan. Tidak hanya cocok sebagai pembungkus pangsit goreng, kulit ini juga dapat dipakai untuk dimsum, bakso, hingga berbagai jenis sup.

Selama ini, kulit pangsit siap pakai memang lebih praktis karena mudah ditemukan di toko maupun pasar. Namun, membuatnya sendiri di rumah ternyata tidak terlalu sulit. Bahkan, prosesnya dapat dilakukan tanpa mesin khusus dengan bahan-bahan yang sederhana.

Selain lebih mudah menyesuaikan ketebalan sesuai kebutuhan, kulit pangsit buatan sendiri juga memungkinkan kamu mengetahui bahan yang digunakan. Adonan dapat dibuat lebih tipis untuk makanan yang direbus atau disesuaikan ketebalannya jika ingin menghasilkan pangsit goreng yang renyah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kulit pangsit homemade yang bisa dibuat secara manual tanpa menggunakan mesin.

Bahan Kulit Pangsit Rebus 135 gram tepung terigu protein sedang

70 gram air

¾ sendok teh garam

Bahan Kulit Pangsit Goreng 170 gram tepung terigu protein sedang

100 gram atau 2 butir telur yang sudah dikocok

¾ sendok teh garam

¼ sendok teh penyedap atau kaldu bubuk

Bahan Tambahan Tepung maizena atau tepung tapioka secukupnya

Cara Membuat Kulit Pangsit Rebus Campurkan garam dengan air hingga larut.