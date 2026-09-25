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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 25 September 2026 | 21.28 WIB

Tak Perlu ke Belanda, Ini Cara Membuat Poffertjes Sendiri di Rumah

Resep Poffertjes yang Enak dan Praktis. ( YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Poffertjes menjadi salah satu kudapan tradisional Belanda yang hingga kini masih populer di berbagai negara. Bentuknya menyerupai pancake berukuran kecil dengan tekstur empuk serta cita rasa manis yang khas.

Camilan mungil ini biasanya disantap bersama taburan gula halus dan mentega. Poffertjes juga dapat diberi tambahan cokelat atau saus manis sesuai selera, sehingga cocok dijadikan teman bersantai sambil menikmati teh maupun kopi.

Tak perlu mencari bahan yang sulit untuk membuatnya. Dengan beberapa bahan sederhana dan cetakan khusus, poffertjes dapat diolah sendiri di rumah untuk menjadi camilan hangat keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat poffertjes yang praktis.

Bahan Poffertjes

  • 300 ml susu

  • 35 gram margarin, lelehkan

  • 2 butir telur

  • 50 gram gula pasir

  • 200 gram tepung terigu protein sedang

  • 20 gram tepung maizena

  • ½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh ragi instan

  • ½ sendok teh baking powder

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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