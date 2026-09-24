Sekali Gigit Langsung Nagih, Resep Roti Goreng Telur Asin yang Praktis

Resep Roti Goreng Telur Asin yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Roti goreng bisa menjadi pilihan camilan sederhana yang mudah dibuat di rumah. Agar tidak monoton, roti tawar dapat diolah dengan berbagai isian, salah satunya menggunakan telur asin.
Perpaduan rasa gurih dari kuning telur asin dengan cita rasa manis menghasilkan sensasi yang unik. Tekstur roti yang renyah setelah digoreng juga berpadu dengan isian yang lembut, sehingga cocok dinikmati kapan saja, baik saat sarapan maupun sebagai teman bersantai.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, roti goreng telur asin dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana. Prosesnya pun tidak terlalu rumit dan bisa menjadi ide camilan untuk keluarga di rumah.
Lantas, apa saja bahan yang perlu disiapkan dan bagaimana cara membuatnya? Berikut resep roti goreng telur asin yang bisa kamu coba.
100 gram margarin, lelehkan
30 gram tepung maizena
90 gram gula halus
70 gram susu bubuk
50 gram cream, susu, atau santan
3 butir kuning telur asin matang
Roti tawar secukupnya
Minyak goreng secukupnya
1 butir telur
Tepung terigu secukupnya
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