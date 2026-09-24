Bikin Nagih! Begini Resep Kembang Kol Krispi dengan Saus Pedas Manis

Resep Kembang Kol Krispi Pedas Manis yang Enak
JawaPos.com - Kembang kol selama ini lebih sering hadir sebagai bahan tumisan, sup, atau pelengkap berbagai hidangan. Padahal, sayuran ini juga dapat diolah menjadi camilan yang renyah dan menggugah selera.
Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah kembang kol krispi dengan saus pedas manis. Potongan kembang kol dibalut adonan berbumbu dan tepung roti hingga menghasilkan tekstur renyah, kemudian disiram saus bercita rasa gurih, manis, dan pedas. Hidangan ini bisa dinikmati sebagai camilan maupun pendamping nasi.
Resep kembang kol krispi pedas manis ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan dan langkah pembuatan yang sederhana, resep ini cocok dicoba bagi yang ingin membuat camilan rumahan dengan rasa berbeda.
Bahan utama:
250 gram kembang kol
700 ml air
1 sdm garam
Adonan basah:
80 gram tepung bumbu serbaguna
½ sdt paprika bubuk, opsional
½ sdt oregano kering, opsional
1 butir telur
50 ml air
Saus pedas manis:
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