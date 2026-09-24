Telur Barendo Khas Minang, Begini Trik Membuatnya Renyah dan Tidak Berminyak

JawaPos.com - Telur barendo menjadi salah satu sajian khas Minang yang menarik perhatian berkat bentuknya yang berenda dan teksturnya yang renyah. Perpaduan bagian luar yang garing dengan bagian dalam yang tetap lembut membuat lauk berbahan dasar telur ini begitu menggugah selera.
Meski terlihat seperti menu sederhana, telur barendo sangat cocok dijadikan teman makan nasi putih hangat. Sajian ini juga semakin nikmat jika disantap bersama irisan timun, sambal, atau tambahan bumbu bercita rasa khas panci atau wajan. Tuangkan Minang.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur barendo khas Padang yang praktis dan dapat dibuat sendiri di rumah.
3 butir telur ayam
3 siung bawang merah
¼ sdt kaldu ayam bubuk
3 sdt air
3 sdt tepung maizena
Nasi putih
Timun
Bumbu rendang, jika suka
Campurkan tepung maizena dengan air dalam sebuah wadah. Aduk sampai larut dan tidak menggumpal.
Pecahkan telur ke mangkuk, kemudian tambahkan kaldu ayam bubuk serta larutan maizena. Kocok hingga seluruh bahan menyatu.
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