Resep Saus Wijen Sangrai Homemade, Gurih Harum dan Mudah Dibuat

Resep Saus Wijen Sangrai yang Rendah Kalori dan Serbaguna
JawaPos.com - Saus wijen sangrai bisa menjadi pilihan menarik untuk memperkaya rasa berbagai hidangan. Aroma wijen yang harum berpadu dengan cita rasa gurih dan sedikit manis sehingga cocok dijadikan pelengkap makanan.
Tidak hanya digunakan sebagai dressing salad, saus ini juga dapat menjadi cocolan untuk berbagai camilan maupun pelengkap hidangan seperti ayam, sayuran, dan menu shabu-shabu.
Membuatnya sendiri di rumah pun tidak membutuhkan proses yang rumit. Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup menggunakan blender.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep saus wijen sangrai yang bisa dibuat sendiri di rumah.
2 butir telur rebus
3 siung bawang putih
1 sdm minyak
1 sdm kecap asin
30 gram wijen putih
2½ sdm gula pasir
½ sdt garam
½ sdt MSG
½ sdt dashi powder atau kaldu ayam bubuk
4 sdm air
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