Makanan Khas Boyolali yang Wajib Dicoba, Ada Gendar Pecel yang Harganya Empat Ribuan per Porsi

Ilustrasi pecel gendar/YouTube @semargondes4212
JawaPos.com - Boyolali merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah.
Boyolali terkenal sebagai kota sapi yang menghasilkan produk olahan dari susu sapi yang khas. Mulai dari susu murni, keju, abon sapi sampai dodol susu yang lezat.
Tidak hanya terkenal dengan produk olahan susu sapinya, wilayah ini juga memiliki beragam makanan khas dengan cita rasa Jawa yang kental.
Tidak hanya lezat, anda bahkan masih bisa menemukan berbagai hidangan dengan harga terjangkau yang dijual oleh pelaku UMKM di Boyolali.
Sebut saja makanan pecel gendar yang khas. Anda bisa menikmati hidangan tersebut hanya dengan merogoh kocek sekitar Rp 4.000 saja.
Penasaran apa lagi kuliner khas yang murah meriah di Boyolali? Melansir informasi dari kanal YouTube @semargondes4212, berikut rekomendasi kuliner enak dan murah meriah yang bisa anda coba saat berada di Boyolali.
Nasi Tumpang Pak Suprih
Nasi tumpang pak suprih berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No. 107, Kiringan, Dusun 2 Kiringan, Boyolali. Pecel tumpang ini memiliki keistimewaan karena tidak menggunakan bumbu kacang seperti pecel pada umumnya, melainkan tempe busuk sebagai salah satu bahan utama pembuatan bumbunya. Selain pecel tumpang, anda juga bisa memesan susu segar murni yang sudah menjadi produk lokal andalan khas Boyolali.
Gendar Pecel Bu Samini
Gendar pecel bu samini beralamat di Dusun Sidosari, Karanggeneng, Boyolali. Gendar pecel bu samini memiliki cita rasa khas karena disajikan lengkap bersama lontong, sayuran rebus, dan gendar yakni sejenis gorengan yang terbuat dari adonan kerupuk beras.
Hidangan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang bercita rasa pedas dan manis Satu porsi gendar pecel ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yakni Rp 4.000 saja per porsi.
Bebek Goreng Pak Pinggir
Bebek goreng pak pinggir beralamat di Jentekan Dukuh, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Bebek goreng pak pinggir memiliki keistimewaan karena bumbunya mampu meresap hingga ke tulang dengan cita rasa gurih dan berempah.
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