Keren! Siswa SD Asal Boyolali Temukan Celah Keamanan Digital NASA, Dapat Penghargaan

Ibrahim Al Abrar, siswa kelas 6 SDN Geneng 3 Kemusu, Boyolali menunjukkan surat apresiasi dari NASA. (Radar Solo)
JawaPos.com - Seorang siswa sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah, Ibrahim Al Abrar, meraih penghargaan Letter of Recognition (LOR) dari Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA).
Penghargaan itu diberikan setelah Ibrahim menemukan celah kerentanan pada sistem digital resmi lembaga tersebut.
Penghargaan itu diberikan melalui program NASA Vulnerability Disclosure Policy (VDP) di platform Bugcrowd.
Surat penghargaan tersebut diterima Ibrahim pada 9 Juli 2026 setelah laporan yang dikirimkannya dinyatakan valid oleh tim NASA.
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Celah keamanan yang berhasil ia temukan merupakan broken link hijacking pada salah satu situs resmi NASA.
Ayah Ibrahim, Aminudin, mengatakan proses verifikasi laporan yang diajukan anaknya membutuhkan waktu hampir dua bulan.
Sebelum dinyatakan lolos, putranya sempat beberapa kali mengirimkan laporan yang ditolak atau dianggap sebagai duplikat.
"Lapornya sudah hampir 2 bulan. Tapi baru dibalas kemarin tanggal 9 Juli, dapat sertifikat lolosnya," ujar Aminudin dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Grup), Sabtu (18/7).
Menurutnya, laporan ketiga yang dikirim Ibrahim akhirnya diterima dan langsung mendapat apresiasi berupa Letter of Recognition berstempel resmi NASA.
Ibrahim sendiri mengaku tertarik mendalami dunia keamanan siber dengan belajar secara mandiri.
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