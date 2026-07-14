Sajian MBG di Boyolali usai Libur Sekolah: Belatung

JawaPos.com - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD/KB Kids Fun Education Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah usai libur sekolah memunculkan keluhan. Ditemukan belatung pada daun selada di dalam Ompreng MBG pada Selasa (14/7).

Pengelola PAUD/KB Kids Fun Education Gagaksipat Dewi Ritaningsih menjelaskan temuan belatung pada menu MBG tersebut merupakan peristiwa ketiga dalam waktu dekat. Dia menyebut ini kejadian yang sangat mengkhawatirkan. "Saya curiga, ini ulat mungkin dari daun selada," jelas Dewi dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group) Selasa.

Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyuplai MBG dan segera ditindaklanjuti. Dewi berharap ada peningkatan pengawasan agar tidak terulang.

Menurut Dewi sekitar dua bulan terakhir, menu MBG selalu dilengkapi daun selada. SPPG menyebut daun selada akan membuat tampilan menu MBG lebih menarik. "Pertama kita ingatkan dulu yang kedua ditulis di laporan. Karena setiap hari kita dikasih tulisan hari ini menunya bagaimana pendapat apa ditulis di situ (surat evaluasi, Red)," jelasnya.

Dewi mengaku hanya menemukan belatung di satu nampan. Namun ia khawatir ada nampan lain yang tidak sempat diperiksa karena keterbatasan tenaga pengawas. Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di MIM Pandeyan yang mendapatkan pasokan MBG dari SPPG yang sama. Ini menjadi perhatian pihak sekolah dan Satgas MBG Boyolali.

Ketua Satgas MBG Boyolali M Syawalludin menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti temuan belatung. Tim dari kecamatan puskesmas dan pihak terkait kini tengah melakukan verifikasi di lapangan. "Sedang diskusikan diverifikasi kondisi makanan antara kepala SPPG dan ahli gizi pelapor Ibu Dewi Camat dan Puskesmas," ungkap Syawalludin.