Resep Soto Segar Boyolali, Kuah Kaldu Sapi Bening yang Gurih dan Menghangatkan

Potret soto segar boyolali yang dilengkapi isiannya dan kuah bening yang kaya rempah. (instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Soto Segar Boyolali menjadi salah satu kuliner khas Jawa Tengah yang terkenal dengan kuahnya yang bening, ringan, tetapi tetap kaya rasa. Berbeda dengan beberapa jenis soto lain yang menggunakan santan, hidangan ini mengandalkan kaldu sapi yang dimasak bersama rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih alami yang menyegarkan.



Dilansir dari Instagram @martinpraja, resep ini menggunakan daging sengkel yang dimasak hingga empuk bersama bumbu putih dan aneka rempah seperti kapulaga, bunga lawang, serai, serta daun jeruk.

Hasilnya adalah semangkuk soto dengan aroma harum yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap makanan berkuah.



Salah satu keistimewaan Soto Segar Boyolali terletak pada kuah kaldunya yang bening namun tetap kaya rasa. Proses merebus daging bersama rempah-rempah membuat kaldu menjadi lebih harum tanpa terasa berat di lidah.



Selain itu, penggunaan daging sengkel menghasilkan tekstur yang empuk dan kenyal sehingga setiap suapan terasa semakin nikmat. Hidangan ini juga mudah dipadukan dengan berbagai pelengkap sesuai selera.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

1 kg daging sengkel

Air secukupnya

5 butir kapulaga

2 buah bunga lawang

2 batang serai, memarkan

5 cm lengkuas, memarkan

5 cm jahe, memarkan

3 lembar daun salam

7 lembar daun jeruk

1 sdm garam

2 sdt MSG

1 sdt merica bubuk



Bumbu Halus

10 siung bawang merah

8 siung bawang putih

5 butir kemiri

1 sdt ketumbar bubuk



Pelengkap

Soun

Bawang putih goreng

Sambal

Jeruk nipis



Cara Membuat Soto Segar Boyolali

1. Rebus Daging

Didihkan air, lalu rebus daging sengkel selama sekitar 5 menit.

Angkat daging, kemudian bilas menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan sisa busa.

2. Tumis Bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar.

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

Masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kapulaga, dan bunga lawang.

Aduk hingga aroma rempah semakin keluar.

3. Masak Kaldu

Masukkan air ke dalam panci bersama daging dan bumbu tumis.

Tambahkan garam, lalu masak menggunakan panci presto selama kurang lebih 30 menit hingga daging empuk.

Setelah tekanan presto hilang, buka tutup panci.

4. Sempurnakan Kuah

Tambahkan MSG dan merica bubuk.

Rebus kembali selama sekitar 10 menit agar seluruh bumbu semakin menyatu dengan kuah.

Angkat daging, kemudian potong-potong sesuai selera.

5. Sajikan

Siapkan mangkuk berisi soun, kemudian tambahkan potongan daging.

Siram dengan kuah soto panas.

Lengkapi dengan bawang putih goreng, sambal, dan perasan jeruk nipis sebelum disajikan.



Gunakan daging sengkel segar karena menghasilkan kaldu yang lebih kaya rasa. Merebus daging sebentar lalu membilasnya sebelum dimasak kembali akan membuat kuah tetap bening dan tidak berbau amis.

Rempah-rempah sebaiknya ditumis hingga benar-benar matang agar aroma dan rasanya keluar secara maksimal. Jika tidak menggunakan panci presto, rebus daging dengan api kecil hingga benar-benar empuk.



Soto Segar Boyolali paling nikmat disajikan bersama nasi putih hangat atau soun. Tambahkan irisan daun seledri, daun bawang, tauge, serta taburan bawang goreng agar rasanya semakin segar. Kerupuk, emping, sate usus, atau sate telur puyuh juga bisa menjadi pelengkap yang membuat hidangan semakin istimewa.



Soto Segar Boyolali merupakan sajian berkuah yang sederhana tetapi kaya cita rasa. Kuah kaldu sapi yang bening berpadu dengan rempah-rempah pilihan menghasilkan hidangan hangat yang cocok dinikmati bersama keluarga. Dengan mengikuti resep ini, Anda bisa menghadirkan kelezatan soto khas Boyolali langsung dari dapur rumah.

***