Kuliner Khas Pekalongan yang Wajib Dicoba, Ada Sego Megono Sampai Soto Tauto dengan Kuah Unik

JawaPos.com-Pekalongan merupakan salah satu wilayah legendaris di Jawa Tengah.

Selain terkenal dengan batiknya yang memukau, kota ini juga layak disebut sebagai salah satu tujuan kuliner.

Pasalnya, berbagai hidangan makanan bisa anda temukan di Pekalongan. Mulai dari olahan seafood sampai masakan khas Jawa.

Pekalongan memiliki beragam kuliner dengan cita rasa khas yang mungkin sulit ditemukan di daerah lain. Sebut saja sego megono yang menggunakan sayur nangka muda dengan bumbu kelapa bercita rasa pedas dan gurih.

Ada pula soto tauto yang memiliki cita rasa unik karena menggunakan bumbu tauco.

Saat anda berada di Pekalongan, jangan lupa untuk mampir dan mencicipi berbagai rekomendasi hidangan khas yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid.

Kepiting Gemas

Warung Kepiting Gemas beralamat di Jl. Pantai Sari No.33, Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Warung ini menyediakan berbagai olahan daging kepiting dengan berbagai bumbu seperti asam manis, saus tiram, sampai lada hitam.

Sego Megono

Sego Megono menjadi makanan Pekalongan yang paling populer. Makanan ini memiliki cita rasa khas karena menggunakan sayur nangka yang dicacah kemudian dicampur dengan parutan kelapa. Sego megono biasanya disajikan dengan lauk ayam goreng, mendoan, ikan laut, dan juga sambal.

Garang Asem Haji Masduki

Garang asem merupakan sop berbahan dasar daging sapi yang diolah dengan bumbu rempah. Salah satu tempat menyantap garang asem terkenal di Pekalongan adalah garang asem masduki yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.169 Kebulen, Pekalongan. Garang asem daging di Pekalongan memiliki ciri khas berupa kuah kaldu berwarna coklat yang sekilas menyerupai rawon. Namun, hidangan ini juga dilengkapi potongan belimbing wuluh, tomat hijau, dan cabai rawit.

Sop Buntut Bu Leman