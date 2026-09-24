Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.43 WIB

Kuliner Khas Pekalongan yang Wajib Dicoba, Ada Sego Megono Sampai Soto Tauto dengan Kuah Unik

Ilustrasi soto tauto/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Image

Ilustrasi soto tauto/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Pekalongan merupakan salah satu wilayah legendaris di Jawa Tengah.

Selain terkenal dengan batiknya yang memukau, kota ini juga layak disebut sebagai salah satu tujuan kuliner. 

Pasalnya, berbagai hidangan makanan bisa anda temukan di Pekalongan. Mulai dari olahan seafood sampai masakan khas Jawa.

Pekalongan memiliki beragam kuliner dengan cita rasa khas yang mungkin sulit ditemukan di daerah lain. Sebut saja sego megono yang menggunakan sayur nangka muda dengan bumbu kelapa bercita rasa pedas dan gurih. 

Ada pula soto tauto yang memiliki cita rasa unik karena menggunakan bumbu tauco. 

Saat anda berada di Pekalongan, jangan lupa untuk mampir dan mencicipi berbagai rekomendasi hidangan khas yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid.

Warung Kepiting Gemas beralamat di Jl. Pantai Sari No.33, Panjang Wetan, Pekalongan Utara. Warung ini menyediakan berbagai olahan daging kepiting dengan berbagai bumbu seperti asam manis, saus tiram, sampai lada hitam. 

Sego Megono menjadi makanan Pekalongan yang paling populer. Makanan ini memiliki cita rasa khas karena menggunakan sayur nangka yang dicacah kemudian dicampur dengan parutan kelapa.  Sego megono biasanya disajikan dengan lauk ayam goreng, mendoan, ikan laut, dan juga sambal.

Garang asem merupakan sop berbahan dasar daging sapi yang diolah dengan bumbu rempah.  Salah satu tempat menyantap garang asem terkenal di Pekalongan adalah garang asem masduki yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.169 Kebulen, Pekalongan. Garang asem daging di Pekalongan memiliki ciri khas berupa kuah kaldu berwarna coklat yang sekilas menyerupai rawon. Namun, hidangan ini juga dilengkapi potongan belimbing wuluh, tomat hijau, dan cabai rawit.  

Sop buntut bu leman berada di Jl. Dokter Wahidin No.91 D, Pekalongan Timur. Satu porsi sop buntut bu Leman ini sangat lengkap dengan isian daging, kentang, wortel, buncis, daun bawang, sampai seledri. Dengan kuah yang segar dan isian lengkap, sop buntut ini cocok disantap sebagai menu makan siang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Akhir Cerita Video Mesum di Pekalongan, Oknum Kepsek Dicopot dan Guru Dipindahkan - Image
Berita Daerah

Akhir Cerita Video Mesum di Pekalongan, Oknum Kepsek Dicopot dan Guru Dipindahkan

Rabu, 16 September 2026 | 17.10 WIB

Oknum Guru SD di Pekalongan yang Mesum hingga Terekam CCTV Ngaku Bersalah dan Minta Maaf - Image
Berita Daerah

Oknum Guru SD di Pekalongan yang Mesum hingga Terekam CCTV Ngaku Bersalah dan Minta Maaf

Sabtu, 5 September 2026 | 22.21 WIB

Santriwati di Pati hingga Pekalongan Jadi Korban Keganasan Kiai Cabul di Jateng   - Image
Berita Daerah

Santriwati di Pati hingga Pekalongan Jadi Korban Keganasan Kiai Cabul di Jateng  

Kamis, 28 Mei 2026 | 02.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore