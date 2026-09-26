Pilihan Transportasi Semarang-Pekalongan, Naik Kereta Api atau Bus?

JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang ke Pekalongan bisa ditempuh sekitar 1–2 jam dengan sejumlah pilihan transportasi.

Kereta api menjadi opsi praktis untuk perjalanan antarkota, sementara bus, travel, hingga kendaraan pribadi, menawarkan fleksibilitas berbeda sesuai kebutuhan dan tujuan akhir.

Kedua kota ini sejatinya berjarak tidak jauh, hanya sekitar 93–98 kilometer dan sama-sama berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.

Karena itu, perjalanan Semarang-Pekalongan cukup mudah dilakukan, baik untuk keperluan bekerja, mengunjungi keluarga, maupun berwisata.

Bagi wisatawan, pilihan transportasi juga perlu disesuaikan dengan lokasi tujuan di Pekalongan.

Jika ingin turun di pusat kota dan melanjutkan perjalanan dengan transportasi lokal, kereta bisa menjadi pilihan.

Sementara itu, travel atau kendaraan pribadi lebih fleksibel jika tujuan berada jauh dari stasiun.

Kereta Api Semarang-Pekalongan Kereta api merupakan salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan untuk perjalanan Semarang-Pekalongan.