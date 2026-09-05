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Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 22.21 WIB

Oknum Guru SD di Pekalongan yang Mesum hingga Terekam CCTV Ngaku Bersalah dan Minta Maaf

Oknum kepala sekolah (kepsek) dan guru pada salah satu SD di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berbuat tindakan asusila di lingkungan sekolah. (Metro Pekalongan) - Image

Oknum kepala sekolah (kepsek) dan guru pada salah satu SD di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berbuat tindakan asusila di lingkungan sekolah. (Metro Pekalongan)

JawaPos.com - Sosok oknum guru wanita yang berbuat asusila dengan kepala sekolah (kepsek) pada salah satu SD di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya melontarkan permintaan maaf atas perbuatannya.

Hal ini diunggah oleh akun Instagram @minishkave dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

“Secara pribadi saya meminta maaf kepada para siswa dan saya mengaku bersalah,” ungkap guru wanita tersebut seperti dikutip pada Sabtu (5/9).

Saat ini, oknum kepsek telah dicopot dari jabatannya dan 'dikandang' (non-job) di Dindikbud. Sementara itu, oknum guru (perempuan), yang berstatus sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kini telah dipindahkan ke sekolah lain.

Teruntuk sanksi selanjutnya, akan menunggu disposisi pimpinan dari Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, apakah akan diturunkan jabatannya satu tingkat atau sanksi lainnya.

Kasus ini sendiri telah ditangani secara kedinasan. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kabupaten Pekalongan, Kholid, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima rekaman CCTV tersebut sejak awal Agustus 2026.

Alhasil, Dindikbud melakukan penelusuran sekaligus klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Begitu sudah kami pastikan kebenaran video tersebut, langsung kami eksekusi. Kami tangani secara kedinasan atau kepegawaian," kata Kholid seperti dikutip dari Metro Pekalongan (Jawa Pos Group).

Sebenarnya, kedua oknum ini masing-masing telah berkeluarga. Bahkan, hubungan keduanya telah lama tercium dan menjadi buah bibir lingkungan sekolah.

Saat melakukan penelusuran, pihak sekolah berinisiatif memasang kamera pengawas (CCTV) tersembunyi dan secara diam-diam.

Editor: Bintang Pradewo
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