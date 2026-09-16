Akhir Cerita Video Mesum di Pekalongan, Oknum Kepsek Dicopot dan Guru Dipindahkan

Oknum kepala sekolah (kepsek) dan guru pada salah satu SD di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berbuat tindakan asusila di lingkungan sekolah. (Metro Pekalongan)
JawaPos.com - Video yang melibatkan seorang kepala sekolah dan guru SD di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tengah berhubungan intim menjadi viral di media sosial.
Dikutip Pontianak Post (Jawa Pos Group), kasus tersebut bermula dari beredarnya rekaman CCTV berdurasi sekitar 21 detik yang memperlihatkan dugaan tindakan tidak pantas antara seorang kepala sekolah dan guru di salah satu SD wilayah Langkap, Kecamatan Kedungwuni.
Menurut Metro Pekalongan, kamera pengawas tersebut disebut dipasang secara tersembunyi atas inisiatif tertentu dan bukan merupakan aset resmi sekolah.
Kholid mengatakan hubungan pribadi kedua oknum yang masing-masing telah berkeluarga sebelumnya sudah menjadi pembicaraan di lingkungan sekolah.
Rekaman dari kamera tersebut kemudian menyebar dan menjadi perhatian publik di media sosial.
Dindikbud Kabupaten Pekalongan selanjutnya melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi dan rekaman yang beredar.
"Begitu sudah kami pastikan kebenaran video tersebut, langsung kami eksekusi dan kami tangani secara kedinasan atau kepegawaian," kata Kholid.
Kepsek Dicopot, Guru Dipindahkan
Setelah proses klarifikasi dilakukan, kepala sekolah tersebut dicopot dari jabatannya dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.
Kholid menyebut oknum kepala sekolah itu ditempatkan dalam status nonjabatan di lingkungan Dindikbud Kabupaten Pekalongan.
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Jawa Pos
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