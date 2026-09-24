Resep Takoyaki Isi Gurita yang Renyah dan Lumer, Cocok untuk Camilan Keluarga

JawaPos.com - Takoyaki menjadi salah satu camilan khas Jepang yang mudah ditemukan di berbagai tempat. Bentuknya yang bulat dengan tekstur lembut di bagian dalam dan isian gurita membuat makanan ini digemari banyak orang.

Kabar baiknya, takoyaki tidak harus selalu dibeli. Dengan bahan yang cukup sederhana dan cetakan khusus, camilan ini bisa dibuat sendiri di rumah. Takoyaki juga dapat disiapkan dalam jumlah banyak lalu disimpan di freezer sebagai persediaan camilan.

Tekstur ideal takoyaki adalah bagian luar yang matang dan sedikit renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut. Tambahan gurita, daun bawang, tenkasu, aonori, serta katsuobushi membuat cita rasanya semakin lengkap.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep takoyaki homemade yang gurih, mudah dibuat, dan cocok dijadikan stok frozen food.

Bahan Adonan Takoyaki 200 gram tepung terigu protein sedang

15 gram tepung maizena

650 ml air

1 butir telur

1 sendok teh baking powder

1 sendok makan dashi bubuk

½ sendok teh garam

1 sendok makan aonori

Bahan Tenkasu 100 gram tepung terigu protein sedang