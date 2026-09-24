Resep Caesar Salad Chicken Schnitzel, Salad Homemade dengan Ayam Crispy

JawaPos.com - Salad tidak harus selalu terasa monoton. Salah satu cara membuatnya lebih menarik adalah menambahkan protein dan dressing homemade, seperti Caesar Salad dengan chicken schnitzel yang renyah di bagian luar dan gurih di bagian dalam.

Dikutip dari Instagram @_rasabintang, resep ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Caesar dressing dan chicken schnitzel. Dressing dibuat sendiri menggunakan campuran bawang putih, mustard, mayonnaise, parmesan, kecap Inggris, serta bahan pelengkap seperti anchovy dan capers.

Sementara itu, chicken schnitzel dibuat dari dada ayam yang dibumbui sederhana, kemudian dilapisi tepung terigu, telur, dan tepung roti sebelum digoreng. Lapisan tepung roti tersebut memberikan tekstur crispy yang menjadi pelengkap menarik untuk salad.

Caesar dressing menjadi salah satu bagian penting dalam sajian ini. Perpaduan mayonnaise dan parmesan memberikan rasa creamy dan gurih, sedangkan mustard serta kecap Inggris memberikan rasa yang lebih kompleks. Anchovy dan capers juga dapat digunakan untuk menambah karakter rasa, tetapi keduanya bersifat opsional.

Dressing tersebut dibuat untuk sekitar tiga porsi sehingga bisa disiapkan sekaligus. Setelah dressing selesai, chicken schnitzel tinggal dipotong dan disajikan bersama salad sesuai selera.

Resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba membuat Caesar Salad sendiri di rumah dengan tambahan ayam yang lebih mengenyangkan. Tidak hanya mengandalkan sayuran dan dressing, chicken schnitzel membuat hidangan memiliki tekstur crispy sekaligus rasa gurih.

Bahan

Caesar dressing untuk 3 porsi:

1 siung bawang putih

2 buah anchovy dan 1 sdt minyaknya, opsional

4 buah capers, opsional

1 sdt kecap Inggris

1 sdt mustard

3 sdm mayonnaise

1 sdm air

2 sdm parmesan

Chicken schnitzel:

1/2 bagian dada ayam

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Tepung terigu secukupnya

Telur secukupnya

Tepung roti secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Pembuatan

1. Siapkan bawang putih, kemudian haluskan.

2. Campurkan bawang putih dengan anchovy beserta minyaknya, capers, kecap Inggris, mustard, mayonnaise, air, dan parmesan.

3. Aduk seluruh bahan hingga menjadi Caesar dressing yang tercampur rata. Anchovy dan capers dapat dilewati jika tidak digunakan.

4. Untuk membuat chicken schnitzel, siapkan dada ayam dan bumbui dengan garam serta merica.

5. Siapkan tiga wadah berisi tepung terigu, telur yang sudah dikocok, dan tepung roti.

6. Balurkan ayam ke tepung terigu hingga seluruh permukaannya tertutup.

7. Celupkan ayam ke dalam telur, kemudian balurkan dengan tepung roti hingga merata.

8. Panaskan minyak, kemudian goreng chicken schnitzel hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan serta crispy.

9. Angkat chicken schnitzel dan tiriskan. Setelah cukup hangat untuk ditangani, potong menjadi beberapa bagian.

10. Siapkan sayuran untuk salad dalam mangkuk atau piring.

11. Tata potongan chicken schnitzel di atas salad, kemudian tambahkan Caesar dressing sesuai selera.

12. Caesar Salad Chicken Schnitzel siap disajikan.

Caesar Salad Chicken Schnitzel dari @_rasabintang bisa menjadi pilihan untuk menikmati salad dengan cara yang lebih variatif. Sayuran yang segar dipadukan dengan dressing creamy dan gurih, kemudian dilengkapi chicken schnitzel yang crispy.

Menariknya, Caesar dressing juga bisa dibuat sendiri dengan bahan yang cukup mudah ditemukan. Jika ingin menyiapkan menu untuk beberapa orang sekaligus, dressing dalam resep ini dapat dibuat hingga sekitar tiga porsi dan disimpan untuk digunakan saat menyajikan salad.