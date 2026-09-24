Resep Spicy Cheese Sauce ala Rumahan, Creamy Pedas untuk Cocolan

JawaPos.com - Saus keju menjadi salah satu pelengkap yang bisa membuat ayam, kentang, nugget, hingga camilan goreng terasa semakin nikmat. Namun, kalau biasanya harus membeli atau merasa saus yang tersedia selalu kurang, kini saus keju creamy bisa dibuat sendiri di rumah.

Dikutip dari Instagram @adelscooking, resep Spicy Cheese Sauce ini terinspirasi dari saus keju ala Richeese versi rumahan. Saus dibuat dengan bahan dasar susu full cream, spread cheese, bubuk keju, dan keju quick melt sehingga menghasilkan tekstur creamy dengan rasa keju yang cukup kuat.

Tidak hanya gurih dan cheesy, resep ini juga menggunakan cabai bubuk sebanyak 5–7 gram. Jumlah tersebut bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan, sehingga saus dapat dibuat lebih ringan atau lebih pedas sesuai selera.

Proses membuatnya pun cukup sederhana. Margarin dan tepung terigu digunakan sebagai dasar sebelum susu ditambahkan. Setelah itu, berbagai jenis keju dimasukkan secara bertahap dan dimasak hingga menghasilkan saus yang lembut dan tercampur rata.

Penggunaan spread cheese, bubuk keju, dan quick melt cheese membuat saus memiliki perpaduan tekstur serta rasa keju yang berbeda. Sementara cabai bubuk memberikan sentuhan pedas yang membuat saus ini cocok bagi pencinta cocolan bercita rasa lebih kuat.

Saus keju ini juga bisa dibuat dalam jumlah cukup banyak untuk disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu membuat saus baru setiap kali ingin menikmati ayam goreng, kentang, atau camilan lainnya.

Bahan

1 sdm margarin

2 sdt tepung terigu

250 ml susu full cream

160 gram spread cheese

2 bungkus bubuk keju

2 lembar keju quick melt

5-7 gram cabai bubuk

Cara Pembuatan

1. Panaskan margarin dalam wajan dengan api kecil.

2. Masukkan tepung terigu, kemudian aduk hingga tercampur rata dengan margarin.

3. Tuangkan susu full cream secara bertahap sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.

4. Masukkan spread cheese dan bubuk keju. Aduk hingga keju tercampur dengan susu.

5. Tambahkan lembaran keju quick melt, lalu aduk kembali hingga meleleh dan menyatu dengan saus.

6. Masukkan cabai bubuk sebanyak 5–7 gram, kemudian aduk hingga rata. Sesuaikan jumlah cabai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.

7. Masak sambil terus diaduk hingga seluruh bahan tercampur dan saus memiliki tekstur creamy.

8. Angkat saus keju dan sajikan sebagai cocolan untuk ayam, kentang, nugget, atau camilan lainnya.

Spicy Cheese Sauce dari @adelscooking ini bisa menjadi pilihan untuk kamu yang sering merasa saus keju cepat habis saat makan camilan. Dengan membuatnya sendiri, saus bisa disiapkan dalam jumlah lebih banyak dan digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan.

Perpaduan rasa gurih dan cheesy dari beberapa jenis keju berpadu dengan sensasi pedas dari cabai bubuk. Teksturnya yang creamy juga membuat saus ini cocok dijadikan cocolan untuk berbagai makanan, mulai dari ayam crispy hingga kentang goreng.