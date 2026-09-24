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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 24 September 2026 | 16.43 WIB

Resep Sambal Hitam Madura, Gurih Pedas dengan Bumbu Rempah

Potret sambal hitam Madura yang pedas dan berempah. (instagram.com/@marianesia) - Image

Potret sambal hitam Madura yang pedas dan berempah. (instagram.com/@marianesia)

JawaPos.com - Sambal menjadi salah satu pelengkap yang bisa membuat hidangan sederhana terasa lebih nikmat. Salah satu yang menarik untuk dicoba di rumah adalah sambal hitam Madura, sambal berbumbu rempah dengan perpaduan cabai, bawang, kemiri, serta asam jawa yang memberikan karakter rasa gurih, pedas, dan sedikit asam.

Resep sambal hitam Madura ini dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Berbeda dari sambal yang biasanya dibuat dengan proses singkat, resep ini menggunakan cukup banyak bumbu yang dihaluskan kemudian dimasak perlahan menggunakan api kecil. Proses memasak tersebut membuat bumbu dan rempah tercampur hingga menghasilkan sambal dengan aroma yang lebih kuat.

Bahan yang digunakan juga cukup beragam, mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, cabai rawit, hingga jahe, kunyit, dan lengkuas. Tambahan serai, daun jeruk, dan asam jawa kemudian memberikan aroma serta rasa yang semakin kompleks pada sambal.

Bahan
Bumbu halus:
120 gram bawang merah
50 gram bawang putih
32 gram kemiri
50 gram cabai keriting merah
10 gram cabai rawit merah
10 gram jahe
12 gram kunyit
20 gram lengkuas
200 ml minyak goreng

Bahan yang dimasak bersama sambal:
2 batang serai
4 lembar daun jeruk
20 gram asam jawa, larutkan dengan air
5 gram gula pasir
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Kaldu bubuk secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan seluruh bahan bumbu halus, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting merah, cabai rawit merah, jahe, kunyit, dan lengkuas.
2. Haluskan seluruh bahan tersebut hingga menjadi bumbu yang cukup lembut dan tercampur rata.
3. Panaskan 200 ml minyak goreng dalam wokpan atau wajan. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian masak menggunakan api kecil.
4. Tambahkan serai dan daun jeruk ke dalam bumbu. Aduk secara perlahan agar seluruh bahan tercampur dan aroma rempah mulai keluar.
5. Larutkan asam jawa dengan air, kemudian tuangkan ke dalam bumbu sambal. Aduk kembali hingga tercampur rata.
6. Tambahkan gula pasir, garam, lada, dan kaldu bubuk. Sesuaikan jumlah garam dan bumbu sesuai selera.
7. Masak sambal menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk. Proses memasak perlahan dilakukan hingga bumbu matang dan seluruh rempah tercampur dengan baik.
8. Setelah sambal matang dan aromanya harum, angkat. Sambal hitam Madura siap digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan.

Sambal hitam Madura dari @marianesia ini bisa menjadi pilihan bagi pencinta sambal yang menyukai rasa pedas dengan bumbu rempah yang lebih beragam. Kombinasi cabai, bawang, kemiri, jahe, kunyit, dan lengkuas membuat sambal tidak hanya mengandalkan rasa pedas.

Penggunaan asam jawa juga memberikan sentuhan rasa yang berbeda, sementara serai dan daun jeruk membantu memperkuat aromanya. Dengan proses memasak menggunakan api kecil, sambal ini cocok dibuat saat sedang memiliki waktu lebih untuk menyiapkan stok pelengkap makan di rumah.

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Editor: Novia Tri Astuti
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