Tak Perlu ke Restoran, Begini Resep Cah Kangkung Seafood yang Lezat

Resep Cah Kangkung Ala Restoran Seafood yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Cah kangkung menjadi salah satu hidangan yang kerap hadir dalam menu restoran seafood. Perpaduan kangkung yang masih segar, udang, serta bumbu gurih membuat masakan sederhana ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Tidak harus pergi ke restoran untuk menikmatinya. Cah kangkung ala seafood ternyata cukup praktis dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya sederhana dan proses memasaknya juga tidak membutuhkan waktu lama.
Salah satu kunci kelezatannya adalah penggunaan bawang putih yang dimasak hingga harum. Agar semakin nikmat, cah kangkung juga dapat diberi tambahan udang dan taburan bawang putih goreng sebagai pelengkap.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat cah kangkung ala restoran seafood yang bisa dicoba di rumah.
1 ikat kangkung
5 ekor udang
5 siung bawang putih
Saus tiram secukupnya
Garam secukupnya
Penyedap rasa secukupnya
Sedikit air
Minyak untuk menumis dan menggoreng
Siapkan bawang putih. Iris tipis sebagian bawang putih dan sisihkan. Sisa bawang putih digeprek terlebih dahulu, kemudian cincang kasar.
Buat bawang putih goreng. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih yang sudah diiris tipis, lalu goreng sampai kering dan berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
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