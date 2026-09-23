Donat Jepang hingga Soufflé Pancake Hadir di Kemayoran Jakarta

Donat Jepang hingga Soufflé Pancake kini hadir di Kemayoran Jakarta. (istimewa)
JawaPos.com - Pilihan tempat untuk menikmati kopi dan camilan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, bertambah. Sakura Blue Café resmi hadir di Arena Lakeside Kemayoran dengan konsep Japanese neighborhood café yang menyasar aktivitas santai sehari-hari.
Berbeda dari kafe yang hanya mengandalkan kopi, di sini menawarkan sejumlah menu yang menjadi daya tarik utama. Mulai dari donat bergaya Jepang, soufflé pancake, small-batch coffee, soft serve, parfait, hingga aneka makanan ringan gurih.
Kafe yang berkapasitas sekitar 50 orang ini berada di area Lower Ground Arena Lakeside Kemayoran. Suasananya dirancang lebih kasual dengan pencahayaan hangat, musik, serta area duduk yang menghadap kawasan danau.
Head of Marketing Arena Group, Rika Fardani, mengatakan kafe ini diharapkan dapat menjadi tempat yang mudah diakses masyarakat Kemayoran dan sekitarnya untuk berbagai kebutuhan.
“Kami ingin Sakura Blue Café menjadi neighborhood café untuk area Kemayoran dan sekitarnya, sebuah café yang bisa menjadi pilihan ketika ingin ngopi, makan donat, ngobrol santai, atau sekadar mencari tempat yang nyaman untuk menikmati waktu,” ujar Rika.
Salah satu menu yang menjadi perhatian di sini adalah donat yang dibuat melalui proses cold fermentation selama 24 jam.
Proses tersebut dilakukan sebelum adonan diproduksi dalam fresh batch setiap hari. Hasil yang ditawarkan adalah donat dengan tekstur ringan, lembut, dan airy.
Pilihan rasanya cukup beragam antara lain; Vanilla Custard, Matcha, Chocolate Custard, dan Butterscotch Glaze. Pada periode pembukaan, tersedia pula varian Strawberry Sakura Glaze dan Milk Chocolate Almond Glaze.
Bagi penggemar tekstur donat yang berbeda, tersedia French Cruller dengan beberapa pilihan rasa.
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