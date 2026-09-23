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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 03.44 WIB

7 Kuliner Khas Kebumen, Mulai dari Golak Sampai Kethek dengan Cita Rasa yang Unik

Ilustrasi soto khas Kebumen/YouTube @BansosPedia&nbsp; - Image

Ilustrasi soto khas Kebumen/YouTube @BansosPedia&nbsp;

JawaPos.com-Kebumen merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah.

Wilayah ini terkenal dengan wisata alamnya yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya seperti Pantai Pasir Putih. 

Selain wisata alam, Kebumen juga menyimpan beragam kuliner lokal dengan karakteristik yang khas dan menarik untuk dijelajahi.

Keunikan makanan khas daerah ini tidak hanya terlihat dari namanya, tetapi juga dari cara pengolahan sampai cita rasa yang ditawarkan. 

Sate ambal dan lenting menjadi dua kuliner andalan yang cukup terkenal di Kebumen. Namun, di balik dua hidangan tersebut, masih terdapat berbagai makanan khas lain yang tidak kalah menarik untuk dicoba. 

Mengutip informasi dari kanal YouTube @BansosPedia  berikut rekomendasi kuliner hidden gem di Kebumen yang wajib untuk anda coba. 

Nasi penggel merupakan kuliner khas Kebumen. Nasi penggel disajikan dengan alas daun, kemudian diberi sayur nangka lengkap dengan lauk kikil atau jeroan sapi. Nasi penggel dimakan menggunakan sendok yang terbuat dari daun pincuk.  Cara penyajian tersebut membuat nasi penggel memiliki cita rasa khas dan nuansa tradisional yang sangat terasa.

Sate ambal merupakan hidangan khas dari desa Ambalresmi Kebumen. Keunikan sate ini terletak pada sambal pendampingnya yang bukan menggunakan saus kacang, melainkan sambal tempe. Perpaduan sate ayam dengan aroma smoky dan sambal tempe bercitarasa pedas membuat sate ambal menjadi salah satu kuliner khas yang menarik untuk dicoba. 

Soto ayam tamanwinangun hanya dapat ditemukan di Kebumen. Soto ini memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan daging entok dengan kuah santan yang berkaldu dan kaya rasa. Seporsi soto tamanwinangun disajikan bersama dengan lontong, mie soun, dan daging itik atau entok goreng. 

Selain soto ayam tamanwinangun, soto ayam petanahan juga menjadi salah satu kuliner yang patut dicoba saat berkunjung. Soto ayam petanahan terdiri dari lontong, suwiran daging ayam kampung, toge, irisan daun bawang, kemudian disiram dengan kuah bening berkaldu yang gurih dan menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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