Kuliner khas Batang. Ada Sate Jumbo Sampai Soto dengan Racikan Bumbu yang Menggugah Selera

JawaPos.com-Kabupaten Batang merupakan salah satu tempat yang sudah cukup legendaris di provinsi Jawa Tengah.

Daerah ini memiliki beragam daya tarik yang patut dikunjungi, mulai dari wisata bahari, deretan pegunungan, sampai kawasan industri yang berkembang di sepanjang jalur Pantura.

Letaknya yang dilintasi jalur Pantura membuat Kabupaten Batang sejak dulu menjadi salah satu wilayah yang ramai dilalui perjalanan dan arus distribusi barang.

Namun, tidak hanya menjadi daerah lintasan, Kabupaten Batang juga menyimpan beragam kuliner khas yang tidak kalah menarik untuk dicicipi.

Berbagai tempat makan sampai warung UMKM di Batang menawarkan hidangan dengan cita rasa khas yang menjadi bagian ciri khas dari daerah ini.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @umkmcentralartha pada (23/9) berikut sejumlah kuliner khas Batang yang menarik untuk dicoba.

Masakan jawa Kampung Jawa Pawone Simbah

Warung makan Kampung Jawa Pawone Simbah menyajikan masakan khas Jawa. mulai dari megono, nasi liwet, botok, dan aneka gorengan. Warung yang berada di Desa Lebo Kecamatan Warung Asem ini mengusung konsep tradisional dengan menghadirkan pawon atau dapur khas Jawa. berbagai hidangan dimasak menggunakan tungku sehingga memberikan nuansa tradisional yang semakin terasa.

Sate Batang

Sate batang menjadi salah satu kuliner yang wajib anda coba saat berkunjung ke kota ini. Sate batang memiliki potongan daging berukuran jumbo dan diolah menggunakan racikan bumbu rempah istimewa. Salah satu tempat yang dapat menjadi pilihan adalah warung sate Muneng yang berada di Desa Menguneng, Warungasem serta Warung Sate Tohadi.

Soto Batang

Soto Batang merupakan salah satu kuliner khas yang tidak kalah menarik untuk dicoba. Keunikan soto ini terletak pada penggunaan bumbu tauto yang memiliki cita rasa kuat dan kental. Seporsi soto batang terdiri dari nasi hangat, mie soun, daging, dan sayur toge. Salah satu tempat yang menawarkan soto Batang adalah kedai soto bang amat yang beralamat di Bayongsari, Karang Asem Utara dan Kedai Soto Bendungan Kedungdowo Kramat Kauman.

Sop Ayam Pecok Warung Jadul Bu Hj. Sriah