Raih Medali Asian Games, Eugenia Diva Widodo Tekuni Trading dan Bisnis Kuliner

JawaPos.com - Di tengah kesibukannya sebagai atlet wushu, Eugenia Diva Widodo mulai mengembangkan aktivitas di luar arena. Peraih medali perunggu Asian Games Aichi-Nagoya 2026 itu kini menjalankan usaha rumah makan hotpot di kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Dia juga menekuni investasi dan trading.

Bisnis kuliner menjadi salah satu langkah Diva untuk membangun sesuatu yang bisa dikembangkan dalam jangka panjang.

Sementara trading dan investasi memberinya pengalaman baru dalam mengelola aset dan mengambil keputusan di luar dunia olahraga.

“Buat aku, ini juga untuk masa depan. Jadi selain wushu dan pendidikan, aku juga mulai memikirkan apa yang bisa aku bangun untuk ke depannya,” ujar Diva.

Diva menyadari kehidupan sebagai atlet tidak berlangsung selamanya.