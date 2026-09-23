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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 23 September 2026 | 23.55 WIB

Raih Medali Asian Games, Eugenia Diva Widodo Tekuni Trading dan Bisnis Kuliner

Peraih medali perunggu Asian Games 2026 Eugenia Diva Widodo mulai menekuni bisnis kuliner, investasi, dan trading untuk masa depan. (Dok. Antara) - Image

Peraih medali perunggu Asian Games 2026 Eugenia Diva Widodo mulai menekuni bisnis kuliner, investasi, dan trading untuk masa depan. (Dok. Antara)

JawaPos.com - Di tengah kesibukannya sebagai atlet wushu, Eugenia Diva Widodo mulai mengembangkan aktivitas di luar arena. Peraih medali perunggu Asian Games Aichi-Nagoya 2026 itu kini menjalankan usaha rumah makan hotpot di kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Dia juga menekuni investasi dan trading.

Bisnis kuliner menjadi salah satu langkah Diva untuk membangun sesuatu yang bisa dikembangkan dalam jangka panjang.

Sementara trading dan investasi memberinya pengalaman baru dalam mengelola aset dan mengambil keputusan di luar dunia olahraga.

“Buat aku, ini juga untuk masa depan. Jadi selain wushu dan pendidikan, aku juga mulai memikirkan apa yang bisa aku bangun untuk ke depannya,” ujar Diva.

Diva menyadari kehidupan sebagai atlet tidak berlangsung selamanya.

Karena itu, dia memilih mulai mencoba berbagai bidang selagi masih aktif bertanding. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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