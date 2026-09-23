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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 24 September 2026 | 04.16 WIB

Resep Gyoza Ayam Isi Daging dan Sayuran, Lezat Disantap dengan Saus Cocol

Resep Gyoza Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Menu Imlek. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Gyoza Ayam yang Enak dan Cocok Jadi Menu Imlek. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com -- Gyoza merupakan salah satu kuliner khas Jepang yang cukup populer. Hidangan berbentuk dumpling ini umumnya berisi campuran daging cincang, sayuran, serta berbagai bumbu yang membuat rasanya gurih dan lezat.

Gyoza biasanya dimasak dengan teknik pan-fried, yakni bagian bawahnya terlebih dahulu dipanggang hingga kecokelatan, kemudian diberi sedikit air dan dimasak hingga matang. Cara tersebut menghasilkan perpaduan tekstur yang menarik, dengan bagian bawah renyah sementara bagian atas dan isiannya tetap lembut.

Tidak harus membelinya di restoran, gyoza ayam juga dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya bisa dilakukan secara bertahap.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep gyoza ayam yang dapat menjadi pilihan camilan untuk keluarga.

Bahan Kulit Gyoza

  • 200 gram tepung terigu protein sedang

  • 1 sendok teh garam

  • 100 ml air mendidih

    • Bahan Isian Gyoza

    • 120 gram kol

  • 50 gram kucai

  • 200 gram paha ayam giling

  • 1 siung bawang putih

  • 1 cm jahe

  • 1 sendok makan saus tiram

  • 1 sendok makan kecap asin

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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