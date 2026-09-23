Selera Konsumen Berubah, Industri F&B Ikut Beradaptasi

JawaPos.com - Perubahan gaya hidup dan selera konsumen membuat industri makanan dan minuman (F&B) terus beradaptasi. Pilihan kuliner yang semakin beragam mendorong pelaku usaha menghadirkan inovasi, mulai dari ragam cita rasa hingga pengalaman bersantap yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen.

PT Foods Beverages Indonesia (F&B ID), bagian dari Kawan Lama Group, terus memperkuat perannya sebagai Curator & Creator of Global Flavours dengan mengembangkan portofolio food & beverage yang menghadirkan beragam cita rasa dan pengalaman kuliner global bagi konsumen Indonesia. Setelah lebih dari 15 tahun bertumbuh, F&B ID kini memiliki lebih dari 400 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan portofolio yang mencakup kategori beverage, snacks, dan restaurant.

Perjalanan F&B ID bermula dari kehadiran Chatime di Indonesia pada 2011 dan terus berkembang melalui berbagai brand seperti Chatime Atealier, Cupbop, Gindaco, Go! Go! CURRY! Genki No Minamoto, 88 SEOUL, hingga Molly Tea. Perkembangan tersebut mencerminkan pendekatan F&B ID dalam membangun portofolio, tidak hanya melalui penambahan brand dan gerai, tetapi juga dengan mengidentifikasi peluang, memahami karakter konsumen, serta mengembangkan setiap brand sesuai potensi dan relevansinya di pasar Indonesia.

CEO F&B ID, Devin Widya Krisnadi, mengatakan, Industri F&B terus berkembang seiring perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen.

"Bagi kami, dinamika tersebut membuka ruang untuk membangun bisnis yang tidak hanya mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan dan menciptakan peluang baru. Karena itu, kami terus mengembangkan F&B Indonesia dengan perspektif jangka panjang, baik dalam memperkuat bisnis yang sudah ada maupun membuka ruang untuk pertumbuhan berikutnya," kata Devin, Senin (21/9).

Dalam mengembangkan portfolio, F&B ID tidak hanya melihat kekuatan sebuah brand secara global, tetapi juga bagaimana karakter dan pengalaman yang dibawanya dapat relevan bagi konsumen Indonesia. Pendekatan ini diterjemahkan melalui produk, komunikasi, inovasi, kolaborasi hingga store experience, dengan tetap mempertahankan identitas masing-masing brand.

Marketing General Manager F&B Indonesia, Sarah Katherine Merci, menjelaskan, pihaknya percaya bahwa pengalaman yang kuat dimulai dari kemampuan memahami apa yang membuat sebuah brand menarik bagi konsumennya.

"Karena itu, kami tidak berhenti pada bagaimana sebuah brand diperkenalkan, tetapi bagaimana karakter yang dibawanya dapat diterjemahkan menjadi pengalaman yang relevan dan engaging baik melalui produk, storytelling, campaign, maupun experience di store," ujarnya.

Pendekatan tersebut juga tercermin dalam dua langkah terbaru F&B ID dalam mengembangkan portfolio. Melalui Gindaco Yokocho, F&B ID mengembangkan existing brand Gindaco dengan menghadirkan pengalaman yang terinspirasi dari Japanese street food alley, di mana konsumen tidak hanya menikmati produk, tetapi juga atmosfer dan pengalaman khas street food Jepang.