Kuliner The Grand South House di SCBD: Taproom Platter, Crispy Mala Chicken hingga Mendl’s Choux

JawaPos.com - Kawasan SCBD, Jakarta, memiliki pilihan tempat makan dan berkumpul dengan konsep yang menggabungkan kuliner, musik, olahraga, dan hiburan dalam satu tempat. Salah satunya adalah The Grand South House.

Meski mengusung konsep multi-experience, daya tarik tempat ini salah satunya datang dari pilihan makanan yang mengedepankan comfort food dengan perpaduan cita rasa Asia dan Barat.

Pengunjung dapat menemukan sejumlah menu seperti Nasi Goreng Combrang, Crispy Mala Chicken, hingga Mac Miller & Cheese. Pilihan tersebut melengkapi menu yang sebelumnya sudah populer di kalangan pelanggan Taproom, seperti Taproom Platter.

Taproom Platter dirancang sebagai menu untuk disantap bersama. Satu sajian berisi french fries, chicken fingers, onion rings, chicken skin, dan chicken wings.

Menu tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan cita rasa yang sudah dikenal pelanggan lama, sekaligus memperluas pilihan makanan bagi pengunjung baru.

Selain makanan utama, ada pula Mendl's Choux, dessert yang mengambil inspirasi dari film The Grand Budapest Hotel karya Wes Anderson. Sajian ini menjadi salah satu elemen yang menghubungkan konsep kuliner dengan inspirasi desain dan hospitality yang diterapkan di tempat tersebut.

Dengan kombinasi tersebut, makanan tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap aktivitas nongkrong, tetapi menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung.

Konsep kulinernya pun dibuat agar dapat menjangkau berbagai kebutuhan, mulai dari menu sharing untuk dinikmati bersama teman hingga makanan yang lebih familiar untuk pengunjung yang datang bersama keluarga.