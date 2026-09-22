Bikin Nagih! Ini Resep Ayam Panggang Madu dengan Bumbu Manis Gurih

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan
JawaPos.com – Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya ayam panggang madu yang menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.
Tekstur ayam yang lembut semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus madu yang manis dan sedikit gurih. Menu ini tidak hanya cocok sebagai lauk sehari-hari, tetapi juga dapat disajikan ketika berkumpul bersama keluarga atau dalam acara tertentu.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, ayam panggang madu dapat dibuat menggunakan paha ayam fillet dan sejumlah bahan marinasi yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya pun cukup praktis untuk dicoba di rumah.
500 gram paha ayam fillet
3 siung bawang putih
10 gram jahe
2 sendok teh bubuk ngohiong
1 sendok makan angkak
2 sendok makan kecap manis
3 sendok makan kecap asin
3 sendok makan saus tiram
5 sendok makan madu
3 sendok makan minyak wijen
1 sendok makan arak masak, opsional
1 sendok makan kaldu jamur
½ sendok teh garam
7 sendok makan madu
20 gram batang daun bawang
Larutan maizena yang dicampur dengan air
Pertama, haluskan angkak menggunakan blender. Setelah teksturnya cukup halus, masukkan ke dalam wadah yang berisi paha ayam fillet.
Berikutnya, tambahkan madu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, arak masak jika digunakan, garam, bubuk ngohiong, dan kaldu jamur. Masukkan pula bawang putih yang sudah diparut.
Parut jahe, kemudian campurkan dengan ayam dan seluruh bumbu. Aduk hingga semua bagian ayam terlapisi secara merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya meresap.
Setelah proses marinasi selesai, panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan ayam dan masak menggunakan api sedang hingga matang. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan terlebih dahulu.
Jangan buang sisa bumbu marinasi karena bisa digunakan sebagai bahan dasar saus. Masukkan sisa marinasi ke dalam panci, kemudian tambahkan air secukupnya.
Masak hingga campuran tersebut mendidih. Setelah itu, masukkan madu dan batang daun bawang. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.
Untuk mendapatkan tekstur saus yang lebih kental, tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak hingga saus mengental sesuai selera, kemudian matikan api.
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