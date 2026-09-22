Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 05.59 WIB

Bikin Nagih! Ini Resep Ayam Panggang Madu dengan Bumbu Manis Gurih

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan - Image

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya ayam panggang madu yang menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Tekstur ayam yang lembut semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus madu yang manis dan sedikit gurih. Menu ini tidak hanya cocok sebagai lauk sehari-hari, tetapi juga dapat disajikan ketika berkumpul bersama keluarga atau dalam acara tertentu.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, ayam panggang madu dapat dibuat menggunakan paha ayam fillet dan sejumlah bahan marinasi yang mudah ditemukan. Proses pembuatannya pun cukup praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan Utama

  • 500 gram paha ayam fillet

Bahan Marinasi

  • 3 siung bawang putih

  • 10 gram jahe

  • 2 sendok teh bubuk ngohiong

  • 1 sendok makan angkak

  • 2 sendok makan kecap manis

  • 3 sendok makan kecap asin

  • 3 sendok makan saus tiram

  • 5 sendok makan madu

  • 3 sendok makan minyak wijen

  • 1 sendok makan arak masak, opsional

  • 1 sendok makan kaldu jamur

  • ½ sendok teh garam

    • Bahan Saus

    • 7 sendok makan madu

  • 20 gram batang daun bawang

  • Larutan maizena yang dicampur dengan air

    • Cara Membuat Ayam Panggang Madu

    Pertama, haluskan angkak menggunakan blender. Setelah teksturnya cukup halus, masukkan ke dalam wadah yang berisi paha ayam fillet.

    Berikutnya, tambahkan madu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, arak masak jika digunakan, garam, bubuk ngohiong, dan kaldu jamur. Masukkan pula bawang putih yang sudah diparut.

    Parut jahe, kemudian campurkan dengan ayam dan seluruh bumbu. Aduk hingga semua bagian ayam terlapisi secara merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya meresap.

    Setelah proses marinasi selesai, panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan ayam dan masak menggunakan api sedang hingga matang. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan terlebih dahulu.

    Jangan buang sisa bumbu marinasi karena bisa digunakan sebagai bahan dasar saus. Masukkan sisa marinasi ke dalam panci, kemudian tambahkan air secukupnya.

    Masak hingga campuran tersebut mendidih. Setelah itu, masukkan madu dan batang daun bawang. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata.

    Untuk mendapatkan tekstur saus yang lebih kental, tuangkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak hingga saus mengental sesuai selera, kemudian matikan api.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Hidangan Spesial Tanpa Ribet, Ini Resep Ayam Panggang Madu yang Menggugah Selera - Image
    Kuliner

    Hidangan Spesial Tanpa Ribet, Ini Resep Ayam Panggang Madu yang Menggugah Selera

    Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.16 WIB

    Resep Ayam Panggang Madu, Perpaduan Rasa Manis Gurih untuk Menu Spesial Keluarga - Image
    Kuliner

    Resep Ayam Panggang Madu, Perpaduan Rasa Manis Gurih untuk Menu Spesial Keluarga

    Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.12 WIB

    Terpopuler

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
    1

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

    2

    Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

    3

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    4

    7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

    5

    Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

    6

    'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

    7

    Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

    8

    10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

    9

    Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

    10

    Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore