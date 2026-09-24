Resep Donat Kentang Rumahan yang Empuk, Mengembang, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Donat kentang merupakan salah satu camilan yang banyak digemari karena memiliki tekstur lembut, empuk, sekaligus cukup mengenyangkan. Sayangnya, hasil donat buatan sendiri terkadang tidak sesuai harapan karena adonan mengempis setelah proses penggorengan.

Agar mendapatkan donat dengan bagian luar yang matang keemasan dan bagian dalam tetap lembut, ada sejumlah tahapan yang perlu diperhatikan. Penggunaan bahan yang tepat, waktu fermentasi, serta teknik menggoreng menjadi bagian penting untuk mendapatkan tekstur donat yang sempurna.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep donat kentang yang dapat dibuat sendiri di rumah, termasuk varian original dan pandan.

Bahan Donat Kentang Original 250 gram tepung terigu protein sedang

100 gram kentang yang sudah dihaluskan

35 gram gula pasir

100 ml air atau susu

6 gram ragi

30 gram margarin cair atau unsalted butter dengan tambahan garam

1 butir kuning telur

¼ sendok teh baking powder

2 sendok makan susu bubuk

Bahan Donat Kentang Pandan 260 gram tepung terigu protein sedang