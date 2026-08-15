Resep Ayam Panggang Madu, Perpaduan Rasa Manis Gurih untuk Menu Spesial Keluarga

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan
JawaPos.com – Ayam panggang madu bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menyajikan menu dengan cita rasa manis sekaligus gurih.
Potongan ayam yang dimarinasi menggunakan berbagai bumbu kemudian dimasak hingga matang dan disajikan bersama saus madu. Perpaduan tersebut menghasilkan aroma harum serta rasa yang kaya sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Menu ini juga cukup fleksibel untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari maupun ketika keluarga sedang berkumpul atau mengadakan acara khusus.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep ayam panggang madu berikut bisa menjadi pilihan.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam panggang madu yang praktis dengan rasa manis dan gurih.
Pertama, haluskan angkak menggunakan blender. Setelah teksturnya cukup halus, masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi paha ayam fillet.
Tambahkan madu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, garam, bubuk ngohiong, kaldu jamur, dan arak masak jika digunakan.
Masukkan pula bawang putih yang sudah diparut dan jahe parut. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata.
Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu lebih meresap.
Siapkan wajan atau panci dan beri sedikit minyak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati