Resep Ayam Panggang Madu, Perpaduan Rasa Manis Gurih untuk Menu Spesial Keluarga

JawaPos.com – Ayam panggang madu bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menyajikan menu dengan cita rasa manis sekaligus gurih.

Potongan ayam yang dimarinasi menggunakan berbagai bumbu kemudian dimasak hingga matang dan disajikan bersama saus madu. Perpaduan tersebut menghasilkan aroma harum serta rasa yang kaya sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini juga cukup fleksibel untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari maupun ketika keluarga sedang berkumpul atau mengadakan acara khusus.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep ayam panggang madu berikut bisa menjadi pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam panggang madu yang praktis dengan rasa manis dan gurih.

Bahan Ayam Panggang Madu Bahan utama 500 gram paha ayam fillet Bumbu marinasi 3 siung bawang putih

10 gram jahe

2 sendok teh bubuk ngohiong

1 sendok makan angkak

2 sendok makan kecap manis

3 sendok makan kecap asin

3 sendok makan saus tiram

5 sendok makan madu

3 sendok makan minyak wijen

1 sendok makan arak masak, opsional

1 sendok makan kaldu jamur

½ sendok teh garam Bahan saus 7 sendok makan madu

20 gram batang daun bawang

Larutan maizena dan air secukupnya Cara Membuat Ayam Panggang Madu 1. Siapkan bumbu marinasi Pertama, haluskan angkak menggunakan blender. Setelah teksturnya cukup halus, masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi paha ayam fillet.

Tambahkan madu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, garam, bubuk ngohiong, kaldu jamur, dan arak masak jika digunakan.

Masukkan pula bawang putih yang sudah diparut dan jahe parut. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata.

Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu lebih meresap.