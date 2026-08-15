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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.12 WIB

Resep Ayam Panggang Madu, Perpaduan Rasa Manis Gurih untuk Menu Spesial Keluarga

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan - Image

Resep Ayam Panggang Madu yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Ayam panggang madu bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menyajikan menu dengan cita rasa manis sekaligus gurih.

Potongan ayam yang dimarinasi menggunakan berbagai bumbu kemudian dimasak hingga matang dan disajikan bersama saus madu. Perpaduan tersebut menghasilkan aroma harum serta rasa yang kaya sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini juga cukup fleksibel untuk disajikan sebagai hidangan sehari-hari maupun ketika keluarga sedang berkumpul atau mengadakan acara khusus.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep ayam panggang madu berikut bisa menjadi pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam panggang madu yang praktis dengan rasa manis dan gurih.

Bahan Ayam Panggang Madu

Bahan utama

  • 500 gram paha ayam fillet

Bumbu marinasi

  • 3 siung bawang putih
  • 10 gram jahe
  • 2 sendok teh bubuk ngohiong
  • 1 sendok makan angkak
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 3 sendok makan kecap asin
  • 3 sendok makan saus tiram
  • 5 sendok makan madu
  • 3 sendok makan minyak wijen
  • 1 sendok makan arak masak, opsional
  • 1 sendok makan kaldu jamur
  • ½ sendok teh garam

Bahan saus

  • 7 sendok makan madu
  • 20 gram batang daun bawang
  • Larutan maizena dan air secukupnya

Cara Membuat Ayam Panggang Madu

1. Siapkan bumbu marinasi

Pertama, haluskan angkak menggunakan blender. Setelah teksturnya cukup halus, masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi paha ayam fillet.

Tambahkan madu, saus tiram, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, garam, bubuk ngohiong, kaldu jamur, dan arak masak jika digunakan.

Masukkan pula bawang putih yang sudah diparut dan jahe parut. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata.

Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu lebih meresap.

2. Masak ayam hingga matang

Siapkan wajan atau panci dan beri sedikit minyak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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