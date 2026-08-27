Hidangan Spesial Tanpa Ribet, Ini Resep Ayam Panggang Madu yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu kreasi yang bisa dicoba di rumah adalah ayam panggang madu dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang khas.
Potongan paha ayam yang lembut terlebih dahulu dimarinasi menggunakan berbagai bumbu agar rasanya semakin meresap. Setelah dimasak hingga matang, ayam kemudian disajikan bersama saus madu yang kental dan harum.
Menu ini cocok dijadikan hidangan keluarga maupun sajian istimewa ketika ada acara tertentu. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat ayam panggang madu yang praktis di rumah.
Bahan utama:
Bahan marinasi:
Bahan saus:
Haluskan angkak menggunakan blender, kemudian masukkan ke dalam wadah berisi paha ayam fillet.
Tambahkan madu, saus tiram, arak masak jika digunakan, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, garam, bubuk ngohiong, dan kaldu jamur.
Masukkan bawang putih serta jahe yang sudah diparut. Aduk seluruh bahan hingga bumbu melapisi ayam secara merata.
Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar bumbu marinasi lebih meresap.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian masak menggunakan api sedang hingga ayam matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan.
Gunakan sisa bumbu marinasi untuk membuat saus. Masukkan ke dalam panci, tambahkan sedikit air, lalu masak hingga mendidih.
Tuangkan madu dan masukkan batang daun bawang. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
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Jawa Pos
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