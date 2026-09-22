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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 04.41 WIB

Menu Seafood Simpel di Rumah, Ini Resep Udang Rebus Sambal Nanas Anti Amis

Resep Udang Rebus dengan Sambal yang Segar dan Tidak Amis - Image

Resep Udang Rebus dengan Sambal yang Segar dan Tidak Amis

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu seafood yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih dengan sedikit rasa manis alami. Bahan makanan ini juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan sederhana yang cocok untuk menu keluarga.

Meski begitu, aroma amis terkadang menjadi kendala ketika memasak udang. Untuk mengatasinya, ada cara sederhana yang bisa dicoba, salah satunya memadukan udang dengan bahan-bahan aromatik serta sambal berbahan nanas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, udang rebus dapat disajikan bersama sambal nanas yang menghadirkan perpaduan rasa pedas, manis, dan asam. Nanas juga memberikan sensasi segar yang membuat hidangan seafood ini terasa lebih ringan dan menggugah selera.

Bahan-Bahan

  • 200 gram udang

  • 1 ruas jahe, memarkan

  • 1 batang daun bawang, potong sekitar 5 cm

  • 150 ml Sambal Cap Ibu Jari

  • 3 siung bawang putih, haluskan

  • 2 cm jahe, parut dan campur dengan sedikit air

  • 3 sendok makan saus tomat

  • 8 sendok makan nanas parut

  • 2 buah jeruk limau

  • Air es secukupnya

  • Gula dan garam secukupnya

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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