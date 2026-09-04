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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 03.13 WIB

Resep Praktis Udang Rebus Sambal Nanas, Cocok Jadi Menu Keluarga

Resep Udang Rebus dengan Sambal yang Segar dan Tidak Amis - Image

Resep Udang Rebus dengan Sambal yang Segar dan Tidak Amis

JawaPos.com – Udang menjadi salah satu bahan makanan laut yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa gurih dan manis alami membuat seafood ini digemari banyak orang.

Namun, aroma amis terkadang menjadi kendala ketika memasak udang. Jika tidak diolah dengan tepat, bau tersebut bisa cukup mengganggu dan membuat hidangan kurang menggugah selera.

Salah satu cara yang bisa dicoba adalah mengolah udang dengan rempah sekaligus menyajikannya bersama sambal berbahan nanas. Selain memberikan aroma dan rasa yang lebih segar, nanas menghadirkan perpaduan manis serta sedikit asam yang cocok dipadukan dengan sambal pedas.

Hidangan ini bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam. Cara membuatnya pun relatif mudah dan tidak membutuhkan banyak tahapan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang rebus dengan sambal nanas yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 200 gram udang
  • 1 buah jahe, digeprek
  • 1 batang daun bawang, potong sekitar 5 cm
  • 150 ml Sambel Cap Ibu Jari
  • 3 siung bawang putih, haluskan
  • 2 cm jahe, parut lalu tambahkan sedikit air
  • 3 sdm saus tomat
  • 8 sdm nanas parut
  • 2 buah jeruk limau
  • Air es secukupnya
  • Gula dan garam secukupnya

Cara membuat

1. Siapkan air rebusan

Didihkan air dalam panci. Setelah mendidih, masukkan jahe yang telah digeprek, kemudian tambahkan gula, garam, dan potongan daun bawang.

Biarkan beberapa saat hingga aroma jahe dan daun bawang keluar. Setelah daun bawang mulai layu, air rebusan siap digunakan untuk memasak udang.

2. Rebus udang

Masukkan udang ke dalam air rebusan. Masak selama kurang lebih 2-3 menit atau hingga udang berubah warna dan matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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