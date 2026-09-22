Teman Sarapan Favorit, Ini Resep Pancake Jepang dengan Stroberi

Japanese Fluffy Pancake (Dok. YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Pancake menjadi salah satu hidangan yang cocok disantap pada pagi hari maupun sebagai camilan. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.
Menariknya, membuat pancake sendiri di rumah tidak membutuhkan peralatan khusus atau bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bahan sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan pancake yang empuk dan menggugah selera.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, pancake ala Jepang dapat dibuat dengan teknik sederhana agar teksturnya mengembang dan lembut. Hidangan ini juga semakin nikmat jika disajikan bersama saus Ovomaltine, stroberi, dan taburan cokelat bubuk.
2 butir kuning telur
75 gram susu cair
20 gram minyak
85 gram tepung terigu protein sedang
1 sdt baking powder
¼ sdt ekstrak vanila
3 butir putih telur
30 gram gula pasir
1 sdt cuka
150 ml whipping cream
3 sdm Ovomaltine Crunchy Cream
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