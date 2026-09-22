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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 04.09 WIB

Teman Sarapan Favorit, Ini Resep Pancake Jepang dengan Stroberi

Japanese Fluffy Pancake (Dok. YouTube Devina Hermawan) - Image

Japanese Fluffy Pancake (Dok. YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Pancake menjadi salah satu hidangan yang cocok disantap pada pagi hari maupun sebagai camilan. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis membuat makanan ini digemari berbagai kalangan.

Menariknya, membuat pancake sendiri di rumah tidak membutuhkan peralatan khusus atau bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bahan sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan pancake yang empuk dan menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, pancake ala Jepang dapat dibuat dengan teknik sederhana agar teksturnya mengembang dan lembut. Hidangan ini juga semakin nikmat jika disajikan bersama saus Ovomaltine, stroberi, dan taburan cokelat bubuk.

Bahan Adonan Pancake

  • 2 butir kuning telur

  • 75 gram susu cair

  • 20 gram minyak

  • 85 gram tepung terigu protein sedang

  • 1 sdt baking powder

  • ¼ sdt ekstrak vanila

  • 3 butir putih telur

  • 30 gram gula pasir

  • 1 sdt cuka

    • Bahan Saus Ovomaltine

    • 150 ml whipping cream

  • 3 sdm Ovomaltine Crunchy Cream

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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