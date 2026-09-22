Lembut dan Legit! Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat dengan Keju Lumer di Tengah

JawaPos.com - Bolu kukus merupakan salah satu camilan rumahan yang mudah dibuat dan cocok disantap kapan saja. Teksturnya yang empuk dengan cita rasa manis membuat kudapan ini pas untuk menemani waktu santai bersama keluarga.

Jika ingin membuat bolu yang lezat tetapi tidak memiliki oven, bolu kukus ketan cokelat dengan isian keju lumer bisa menjadi pilihan. Proses pembuatannya cukup sederhana karena hanya membutuhkan kukusan, sementara perpaduan cokelat dan keju memberikan rasa yang gurih, manis, dan creamy.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep bolu kukus ketan cokelat keju berikut dapat menjadi inspirasi camilan praktis di rumah. Penggunaan tepung ketan juga membuat teksturnya terasa khas dan lembut.

Bahan-bahan Bolu 3 butir telur

120 gram gula pasir

80 gram gula palem, bisa diganti gula pasir

½ sdt SP

1 sdt perisa vanila

⅓ sdt garam

170 gram susu

120 gram mentega cair

15 ml larutan kopi, opsional

½ sdt baking powder, opsional