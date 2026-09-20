Lauk Simpel Antiribet, Begini Cara Bikin Telur Buncis Oseng Bawang

JawaPos.com – Menyiapkan lauk lezat di rumah tidak selalu membutuhkan banyak bahan ataupun waktu lama. Salah satu menu sederhana yang bisa dicoba adalah telur buncis oseng bawang.

Perpaduan buncis yang masih renyah, telur orak-arik, serta tumisan bawang dan cabai menghasilkan rasa gurih, sedikit pedas, dan harum. Menu ini juga cocok dijadikan pilihan ketika membutuhkan masakan praktis untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Selain mudah dibuat, bahan-bahannya pun cukup sederhana dan mudah ditemukan. Kandungan protein dari telur berpadu dengan buncis yang menjadi sumber serat, sehingga hidangan ini dapat menjadi salah satu pilihan lauk untuk menu sehari-hari.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep telur buncis oseng bawang yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-bahan 65 gram buncis

5 siung bawang putih

8 siung bawang merah

7 buah cabai rawit merah

4 gram terasi, sudah dibakar

2 butir telur

2 sendok makan minyak

1 sendok teh kaldu bubuk

1 sendok teh saus tiram

½ sendok teh gula pasir

Pelengkap Nasi putih

Kerupuk

Cara Membuat Pertama, siapkan seluruh bahan. Iris kasar bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan buncis, kemudian sisihkan.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu tumis sampai aromanya harum.

Berikutnya, tambahkan cabai rawit, buncis, dan terasi bakar. Hancurkan terasi sambil mengaduk semua bahan hingga tercampur rata. Masukkan kaldu bubuk, kemudian aduk kembali.

Setelah bumbu dan buncis mulai matang, pecahkan telur ke dalam wajan. Diamkan sebentar sebelum diaduk agar telur membentuk tekstur orak-arik yang sesuai.

Tambahkan saus tiram dan gula pasir. Aduk seluruh bahan hingga bumbu merata dan masak sampai telur matang serta buncis mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.