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Minggu, 20 September 2026 | 15.19 WIB

15 Rekomendasi Street Food Surabaya Legendaris, Kuliner Kaki Lima yang Wajib Coba

Kuliner street food di Surabaya./Magnific/ rawpixel.com - Image

Kuliner street food di Surabaya./Magnific/ rawpixel.com

JawaPos.com – Surabaya menyimpan kekayaan street food yang menggugah selera dan menjadi incaran pencinta kuliner kaki lima.

Sebagai Kota Pahlawan, kota ini memiliki banyak warung legendaris yang bertahan puluhan tahun dengan cita rasa otentik.

Ragam kuliner tersebut hadir mulai dari hidangan berat seperti rawon dan bebek goreng, camilan gurih, hingga minuman penyegar dahaga.

Dilansir dari laman Traveloka dan Indental Clinic pada Minggu (20/9), berikut 15 daftar street food Surabaya legendaris yang layak dijadikan tujuan wisata kuliner berikutnya.

1. Bebek purnama

Bebek Purnama menjadi warung kaki lima yang wajib disambangi berkat sajian bebek goreng dan serundeng kelapa yang gurih menggoda.

Menu ini biasa dipadukan dengan nasi hangat, sambal pedas, dan lalapan segar sehingga cocok dijadikan santapan malam.

Selain bebek, tersedia pula pilihan lauk lain seperti ayam, ati ampela, tempe, dan tahu dengan harga lebih terjangkau.

Warung asli yang berlokasi di Jalan Dinoyo ini tidak pernah membuka cabang meski banyak warung serupa bermunculan di sekitarnya.

2. Lontong balap pak gendut

Editor: Hanny Suwindari
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