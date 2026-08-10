Street Food Legendaris di Blok M, Ada Sate Taichan Sampai Angkringan Prasmanan yang Selalu Ramai

JawaPos.com-Tidak kalah dengan kawasan Blok M Hub, Little Tokyo Melawai, serta pujasera di dalam kawasan Blok M Square.

Kawasan jalanan di Blok M juga memiliki berbagai pilihan street food yang menarik untuk dijelajahi.

Area tikungan Blok M menjadi salah satu titik kuliner yang kerap dipadati anak muda sampai pekerja kantoran. Beragam street food dapat ditemukan di kawasan ini, sehingga pengunjung bisa menikmati makanan sambil merasakan suasana malam yang khas di Blok M.

Saat malam, kawasan Blok M justru semakin ramai, terutama pada akhir pekan maupun pada musim liburan.

Kondisi ini membuat semakin banyaknya penjual street food yang menawarkan berbagai hidangan sambil menikmati malam yang ramai di Blok M.

Pilihan tempat makannya yang bervariasi, mulai dari area pinggir trotoar, tempat makan lesehan, sampai angkringan sederhana yang menyajikan area untuk makan langsung di tempat.

Mulai dari sate taichan legendaris Jakarta sampai angkringan khas Jogja dengan konsep prasmanan, berbagai pilihan tersebut dapat anda temukan di pinggiran jalan Blok M.

Jika anda sedang berencana berburu street food legendaris di kawasan Blok M, mengutip informasi dari kanal YouTube @HomeLandIndonesia dan @NEOWalkingID pada (10/08) berikut adalah rekomendasi street food paling viral di kawasan Blok M.

Gultik

Gultik atau gulai tikungan menjadi street food legendaris di sepanjang jalan Blok M. gultik disajikan dengan porsi kecil, dan dibanderol dengan harga Rp 10.000. Seporsi gultik terdiri dari nasi hangat, daging sapi, tetelan, serta kuah santan berempah yang lezat. Gultik menjadi salah satu street food yang banyak diburu pengunjung saat berwisata kuliner di kawasan Blok M.

Sate Taichan Pak Haji