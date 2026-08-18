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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.15 WIB

3 Street Food Pecindilan Surabaya, Mulai dari Lumpia Legendaris Sampai Bebek Goreng Papin!

Ilustrasi bebek goreng Papin/YouTube @iansuhendra - Image

Ilustrasi bebek goreng Papin/YouTube @iansuhendra

JawaPos.com - Daerah Pecindilan Surabaya sudah lama dikenal sebagai salah satu kawasan favorit untuk berburu kuliner, khususnya street food legendaris.

Sejak dulu, kawasan ini sudah dipenuhi berbagai warung-warung, pedagang kaki lima, pasar dan juga tempat makan lokal yang menawarkan berbagai hidangan.

Beberapa kuliner legendarisnya bahkan masih menjadi favoritnya banyak orang salah satunya Bebek Goreng Papin yang viral.

Bagi anda yang sedang mencari kuliner di kawasan Pecindilan Surabaya, deretan street food legendaris ini tentu wajib masuk ke dalam daftar kunjungan andai.

Selain karena harganya yang sangat terjangkau aneka makanan di kawasan ini juga dikenal memiliki cita rasa yang lezat. Mengutip informasi dari kanal YouTube @iansuhendra berikut street food di kawasan Pecindilan Surabaya.

Soto Iga Pecindilan beralamat di Jl. Pecindilan No.10, Kapasari, Kec. Genteng. Tempat ini menawarkan soto dengan pilihan daging dan tulang iga. 

Ciri khasnya terletak pada tambahan bagian sapi seperti jeroan, koyot, otot, sampai bagian sumsum. Porsinya cukup mengenyangkan dengan harga sekitar Rp 32.000 sudah include dengan nasi. Soto Iga Pecindilan juga buka sejak pagi pukul 05.30 sampai 10.00 sehingga cocok menjadi pilihan menu sarapan.

Salah satu street food yang ramai dan membuat pelanggan rela antri adalah lumpia pecindilan. Street food yang satu ini bisa ditemukan tepat di depan SPBU Pecindilan. Selain lumpia, tersedia juga Risoles. 

Harganya sangat terjangkau yakni sekitar Rp 3.000 saja per piecenya. Menariknya, pelanggan bisa mengambil saus, daun bawang, dan cabai sepuasnya sesuai selera. Penjualnya bahkan menyediakan air minum gratis bagi para pelanggannya.

Bebek goreng papin merupakan salah satu kuliner Surabaya yang Legendaris dan selalu ramai pengunjung. Beralamat di Jl. Kalianyar No.78 . bebek goreng papin menawarkan menu bebek dengan harga Rp 24.000.

Editor: Hanny Suwindari
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