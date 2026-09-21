Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 21 September 2026 | 17.49 WIB

20 Tempat Sarapan Enak di Surabaya, dari Kuliner Legendaris hingga Kekinian

Kuliner sarapan di Surabaya. (Magnific) - Image

Kuliner sarapan di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner sarapan yang sangat lezat dan beragam, mulai dari warung sederhana berusia puluhan tahun hingga tempat makan bergaya modern yang nyaman.

Bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin memulai hari dengan perut kenyang, deretan tempat makan sarapan terbaik di Surabaya ini menawarkan pilihan yang sangat memuaskan di semua kisaran harga.

Kuliner pagi di Surabaya sangat kaya pilihan dari soto Lamongan ikonik, rawon legendaris, pecel autentik, hingga nasi cumi viral yang selalu menjadi perbincangan para pencinta kuliner kota ini.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Senin (21/9), berikut 20 daftar rekomendasi tempat makan sarapan paling populer di Surabaya yang layak masuk daftar kunjungan kamu.

1. Soto Lamongan Cak Har

Warung yang sudah berdiri sejak 1992 dan berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 6 ini buka sangat fleksibel setiap hari dari pukul 06.00 hingga pukul 02.00 dini hari.

Ciri khas utama soto di sini adalah koya gurih yang ditaburkan di atas soto bersama isian daging ayam, kulit, telur, bihun, dan sayuran yang sangat melimpah.

Satu porsi soto tersedia mulai dari Rp21.000–Rp30.000, menjadikannya pilihan sarapan legendaris yang sangat populer bagi warga lokal maupun wisatawan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Cheese Omelette Breakfast Wrap, Sarapan Ala Cafe yang Praktis - Image
Kuliner

Resep Cheese Omelette Breakfast Wrap, Sarapan Ala Cafe yang Praktis

Rabu, 9 September 2026 | 13.12 WIB

Sering Dikonsumsi Pagi Hari, Ternyata 5 Makanan Ini Kurang Ideal untuk Sarapan - Image
Lifestyle

Sering Dikonsumsi Pagi Hari, Ternyata 5 Makanan Ini Kurang Ideal untuk Sarapan

Kamis, 3 September 2026 | 22.59 WIB

Mau Kulineran di Manado? Ini 7 Pilihan Halal dari Sarapan hingga Makan Malam - Image
Kuliner

Mau Kulineran di Manado? Ini 7 Pilihan Halal dari Sarapan hingga Makan Malam

Kamis, 3 September 2026 | 03.44 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore