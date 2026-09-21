20 Tempat Sarapan Enak di Surabaya, dari Kuliner Legendaris hingga Kekinian

Kuliner sarapan di Surabaya. (Magnific)
JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner sarapan yang sangat lezat dan beragam, mulai dari warung sederhana berusia puluhan tahun hingga tempat makan bergaya modern yang nyaman.
Bagi wisatawan maupun warga lokal yang ingin memulai hari dengan perut kenyang, deretan tempat makan sarapan terbaik di Surabaya ini menawarkan pilihan yang sangat memuaskan di semua kisaran harga.
Kuliner pagi di Surabaya sangat kaya pilihan dari soto Lamongan ikonik, rawon legendaris, pecel autentik, hingga nasi cumi viral yang selalu menjadi perbincangan para pencinta kuliner kota ini.
Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Senin (21/9), berikut 20 daftar rekomendasi tempat makan sarapan paling populer di Surabaya yang layak masuk daftar kunjungan kamu.
1. Soto Lamongan Cak Har
Warung yang sudah berdiri sejak 1992 dan berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 6 ini buka sangat fleksibel setiap hari dari pukul 06.00 hingga pukul 02.00 dini hari.
Ciri khas utama soto di sini adalah koya gurih yang ditaburkan di atas soto bersama isian daging ayam, kulit, telur, bihun, dan sayuran yang sangat melimpah.
Satu porsi soto tersedia mulai dari Rp21.000–Rp30.000, menjadikannya pilihan sarapan legendaris yang sangat populer bagi warga lokal maupun wisatawan.
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