Cocok untuk Semua Usia, Ini Cara Membuat Salad ala Hokben di Rumah

Resep Salad Ala Hokben yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Salad ala Hokben menjadi salah satu sajian pendamping yang banyak disukai karena memiliki kombinasi rasa dan tekstur yang khas.
Sayuran seperti wortel, lobak putih, dan kol memberikan sensasi renyah saat disantap. Sementara itu, campuran acar menghadirkan rasa asam dan manis yang menyegarkan, kemudian dilengkapi dressing mayo yang gurih dan creamy.
Tidak hanya cocok untuk orang dewasa, cita rasa salad yang ringan juga membuatnya dapat menjadi pilihan pendamping makan untuk anak-anak.
Kabar baiknya, salad dengan cita rasa ala restoran Jepang tersebut dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup sederhana dan proses pembuatannya pun tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep salad ala Hokben yang bisa dicoba di rumah.
2 buah wortel Berastagi ukuran besar
1 buah lobak putih
5 lembar kol
3–4 sendok makan cuka
8 sendok makan gula pasir
2 sendok teh garam
150 ml air
8 sendok makan mayones
1 sendok makan kental manis
1–2 sendok makan saus tomat
1 sendok teh mustard, opsional
¼ sendok teh garam
Merica secukupnya
1. Siapkan wortel dan lobak.
Cuci wortel, kemudian serut menggunakan alat khusus atau potong memanjang menyerupai korek api. Sisihkan dalam wadah.
Selanjutnya, potong lobak putih secara miring, kemudian iris memanjang agar bentuknya menyerupai potongan wortel.
2. Buat campuran acar.
Masukkan air, gula pasir, cuka, dan garam ke dalam panci. Masak sambil diaduk hingga seluruh bahan larut.
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