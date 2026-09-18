Resep Bubur Sumsum Kekinian, Dipadukan Jelly Pandan dan Brown Sugar Granola

Resep Bubur Sumsum dengan Jelly Pandan dan Oat yang Enak
JawaPos.com – Bubur sumsum merupakan salah satu sajian tradisional yang masih banyak digemari hingga sekarang. Teksturnya yang lembut dengan rasa gurih dari santan membuat makanan ini cocok dinikmati sebagai hidangan penutup maupun camilan.
Biasanya bubur sumsum disajikan bersama sirup gula merah. Namun, sajian tradisional tersebut bisa dibuat lebih menarik dengan menambahkan jelly pandan serta brown sugar granola.
Jelly pandan memberikan sensasi kenyal dan aroma harum, sementara granola menghadirkan tekstur renyah yang menjadi pelengkap bubur sumsum yang lembut.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bubur sumsum dengan jelly pandan dan oat yang dapat dibuat sendiri di rumah.
650 ml jus pandan, dibuat dari 6 lembar daun pandan dan 6 lembar daun suji
10 gram bubuk jelly
50 gram gula pasir
300 ml santan kental
450 ml air
30 gram tepung beras
15 gram tepung tapioka
2 lembar daun pandan
½ sendok teh garam
50 gram mentega
80 gram gula palem
2 sendok makan air
¼ sendok teh garam
1½ cup rolled oats
½ cup kismis
1 cup irisan almond
Sirup gula merah secukupnya, sesuai selera
1. Buat jelly pandan terlebih dahulu.
Campurkan jus pandan, bubuk jelly, dan gula pasir ke dalam panci. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih.
Setelah matang, saring cairan jelly agar hasilnya lebih halus. Tuangkan ke dalam gelas atau wadah saji, kemudian diamkan hingga jelly mengeras dan dingin.
2. Siapkan brown sugar granola.
Panaskan wajan dengan api kecil. Masukkan rolled oats dan irisan almond, kemudian sangrai sambil diaduk sampai aromanya keluar dan warnanya sedikit berubah kecokelatan.
Tambahkan kismis dan masak sebentar hingga kismis terlihat lebih matang. Setelah itu, sisihkan campuran tersebut.
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Jawa Pos
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