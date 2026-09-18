Praktis dan Antiribet, Resep Jagung Bakar Pedas Manis Menggunakan Air Fryer

JawaPos.com – Jagung bakar menjadi salah satu camilan yang cocok disantap ketika bersantai, terutama pada malam hari. Aroma dan rasa khas dari jagung yang dipanggang membuat makanan sederhana ini digemari banyak orang.
Biasanya, jagung dibakar menggunakan arang untuk mendapatkan aroma panggangan yang khas. Namun, bagi yang ingin cara lebih praktis, air fryer dapat menjadi alternatif untuk mengolah jagung tanpa perlu menyiapkan bara api.
Dengan bumbu yang sederhana, jagung manis bisa dibuat menjadi camilan dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep jagung bakar menggunakan air fryer yang dapat dicoba di rumah.
Bahan utama:
4–5 buah jagung manis muda
Bahan olesan original:
85 gram margarin
2 sendok teh kaldu ayam bubuk
½ sendok teh garam
½ sendok teh merica
Bahan olesan pedas manis:
1–2 sendok makan saus sambal
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