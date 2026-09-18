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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 18 September 2026 | 22.26 WIB

Resep Oseng Tahu Telur yang Mudah Dibuat, Cocok untuk Lauk di Rumah

Resep Oseng Tahu Telur yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk yang praktis untuk santapan sehari-hari? Oseng tahu telur bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana.

Hidangan rumahan ini memadukan tahu yang lembut dengan telur gurih dan bumbu bercita rasa manis, asin, serta sedikit pedas. Perpaduan tersebut membuat oseng tahu telur terasa nikmat, terutama jika disajikan bersama nasi putih hangat.

Selain proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama, bahan yang diperlukan juga relatif mudah ditemukan dan ramah di kantong. Menu ini cocok dibuat ketika ingin menyajikan makanan rumahan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep oseng tahu telur yang praktis dan cocok dijadikan menu harian.

Bahan-bahan

  • 400 gram tahu putih

  • 4 butir telur

  • 3–4 buah cabai rawit, iris

  • 3 sendok makan kecap asin

  • 2 sendok makan garlic oil

  • 4½ sendok makan kecap manis

  • 4 sendok makan minyak untuk menumis

    • Cara Membuat

    1. Potong tahu putih menjadi bentuk dadu dengan ukuran sesuai selera. Setelah itu, masukkan potongan tahu ke dalam wadah.

  • Pecahkan telur ke dalam wadah yang sama, kemudian kocok telur hingga tercampur dengan potongan tahu.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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