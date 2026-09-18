Resep Kering Tempe, Lauk Gurih yang Awet Berhari-hari

JawaPos.com - Kering tempe menjadi salah satu lauk rumahan yang praktis untuk dijadikan stok. Teksturnya yang kering dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas membuat lauk ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Dikutip dari Instagram @lelystaste, resep kering tempe ini menggunakan dua papan tempe yang dipadukan dengan bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, dan daun jeruk. Bumbunya kemudian diberi gula merah, gula pasir, serta garam sehingga menghasilkan cita rasa manis gurih yang khas.

Salah satu daya tarik resep ini adalah bisa disimpan untuk beberapa hari. Karena itu, kering tempe cocok dibuat dalam jumlah cukup banyak untuk menjadi stok lauk ketika sedang tidak sempat memasak.

Bahan

2 papan tempe

2 siung bawang putih

6 buah cabai merah besar

5 buah bawang merah, iris

10 lembar daun jeruk, iris

1,5 sdm gula merah

1 sdt gula pasir

1/2 sdt garam

Sedikit air untuk membantu menghaluskan bumbu

Minyak untuk menggoreng

Cara Pembuatan

1. Potong tempe berbentuk korek api atau sesuai selera. Usahakan ukurannya tidak terlalu tebal agar tempe mudah kering dan renyah ketika digoreng.

2. Panaskan minyak, kemudian goreng potongan tempe hingga matang dan bertekstur kering. Angkat lalu tiriskan minyaknya.

3. Haluskan bawang putih dan cabai merah besar menggunakan sedikit air. Sisihkan bumbu yang sudah dihaluskan.

4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah iris dan daun jeruk hingga harum.

5. Masukkan bumbu bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan. Tumis hingga bumbu matang dan airnya mulai menyusut.

6. Tambahkan gula merah, gula pasir, dan garam. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan gula larut.

7. Masak bumbu hingga cukup kering. Pastikan tidak terlalu banyak sisa air agar kering tempe dapat bertahan lebih lama saat disimpan.

8. Masukkan tempe yang sudah digoreng. Aduk cepat dan perlahan hingga seluruh potongan tempe terbalut bumbu secara merata.

9. Setelah tercampur rata, matikan api. Biarkan kering tempe agak dingin sebelum dimasukkan ke dalam wadah kedap udara.

10. Sajikan kering tempe bersama nasi hangat atau jadikan stok lauk untuk beberapa hari.

Kering tempe seperti ini bisa menjadi penyelamat ketika ingin makan praktis tanpa harus memasak lauk dari awal. Agar teksturnya tetap renyah dan lebih awet, simpan setelah benar-benar dingin dalam wadah yang bersih dan tertutup rapat.