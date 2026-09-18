Resep Burger Homemade dengan Saus Garlic Parmesan, Cocok untuk Cheat Day

JawaPos.com - Nggak harus menunggu akhir pekan atau pergi ke restoran untuk menikmati burger yang enak. Dengan bahan yang cukup sederhana, burger homemade dengan daging sapi juicy, cheese meleleh, dan saus garlic parmesan bisa dibuat sendiri di rumah.

Dikutip dari Instagram @kasyafa.a, resep ini memadukan patty daging sapi dengan bawang bombai dan dry rub untuk memberikan rasa gurih pada burger. Bagian yang membuatnya semakin menarik adalah saus garlic parmesan yang dibuat dari cooking cream, keju parmesan, bawang putih, dan butter.

Burger kemudian disusun menggunakan roti bun, selada, cheese melt, dan patty yang sudah dimasak. Saus garlic parmesan bisa disajikan sebagai cocolan atau dituangkan langsung di atas burger sesuai selera.

Bahan

300 gram daging sapi

1 sdm dry rub

1 buah bawang bombai

1 sdm butter

400 ml cooking cream

30 gram keju parmesan

1 batang parsley

1 siung bawang putih, cincang

2 buah roti bun

4 lembar cheese melt

Selada secukupnya

Cara Pembuatan

1. Cincang atau iris halus bawang bombai. Campurkan daging sapi dengan dry rub dan bawang bombai, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata.

2. Bentuk adonan daging menjadi dua buah patty dengan ukuran yang sesuai dengan roti bun.

3. Panaskan wajan, kemudian masak patty hingga matang di kedua sisinya. Sisihkan setelah matang.

4. Untuk membuat saus garlic parmesan, lelehkan butter dalam wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum.

5. Tuangkan cooking cream, kemudian masukkan keju parmesan. Aduk perlahan hingga keju tercampur dan saus menjadi creamy.

6. Tambahkan parsley, lalu aduk sebentar. Masak dengan api kecil agar saus tidak mudah pecah.

7. Belah roti bun menjadi dua bagian, kemudian panggang sebentar di atas wajan hingga permukaannya sedikit kecokelatan.

8. Susun burger dengan meletakkan selada di atas bagian bawah roti, kemudian tambahkan patty daging dan cheese melt. Tutup dengan bagian atas roti.

9. Sajikan burger bersama saus garlic parmesan sebagai cocolan. Saus juga bisa langsung dituangkan di atas burger jika ingin menikmati rasa creamy di setiap gigitan.

Burger homemade ini cocok dijadikan pilihan saat ingin menikmati makanan yang lebih indulgent tanpa harus pergi ke restoran. Apalagi kalau disantap sambil menonton film favorit, perpaduan burger juicy, cheese yang meleleh, dan saus garlic parmesan yang creamy bisa jadi menu cheat day yang terasa lebih spesial.