Resep Garlic Butter Super Garlic, Gurih dan Wangi untuk Stok di Rumah

JawaPos.com - Kalau menurut kamu garlic butter masih kurang terasa bawang putihnya, resep dari Instagram @_rasabintang ini mungkin bisa jadi jawabannya. Menggunakan 200 gram unsalted butter dan 80 gram bawang putih, olahan ini dibuat dengan cita rasa bawang putih yang cukup kuat.

Selain bawang putih, resep ini juga menggunakan bawang putih goreng, daun bawang, garam, merica, dan sedikit susu kental manis. Kombinasi tersebut memberikan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis yang membuat garlic butter semakin beraroma.

Garlic butter ini bisa disiapkan sebagai stok di rumah untuk digunakan dalam berbagai masakan. Mulai dari mengoles roti, menumis bahan makanan, hingga menjadi pelengkap hidangan lainnya, satu olahan ini cukup fleksibel digunakan.

Bahan

200 gram unsalted butter

80 gram bawang putih, kupas

Minyak secukupnya

2 siung bawang putih

1 batang daun bawang

2 sdm bawang putih goreng

Garam secukupnya

Merica secukupnya

1 sdt susu kental manis

Cara Pembuatan

1. Haluskan 80 gram bawang putih yang sudah dikupas. Sisihkan terlebih dahulu.

2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak dengan api kecil hingga bawang putih matang dan aromanya keluar. Hindari menggunakan api terlalu besar agar bawang putih tidak cepat gosong.

3. Masukkan 200 gram unsalted butter ke dalam wajan. Aduk bersama bawang putih hingga butter meleleh dan tercampur rata.

4. Cincang 2 siung bawang putih, lalu masukkan ke dalam campuran butter. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris dan masak sebentar hingga aromanya semakin harum.

5. Bumbui dengan garam dan merica secukupnya. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

6. Tambahkan 1 sdt susu kental manis, kemudian aduk kembali hingga menyatu dengan garlic butter.

7. Masukkan bawang putih goreng dan aduk sebentar. Setelah semua bahan tercampur, matikan api.

8. Garlic butter bisa langsung digunakan selagi hangat atau didinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan sebagai stok.

Dengan jumlah bawang putih yang cukup banyak, garlic butter ini cocok untuk kamu yang memang suka rasa bawang putih yang kuat. Praktis dibuat dan bisa disiapkan terlebih dahulu sehingga saat ingin memasak atau membuat camilan, tinggal mengambil garlic butter secukupnya.