Tak Perlu Bingung Cari Lauk, Coba Resep Ayam Fillet Saus Mentega Ini

JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk makan bersama keluarga? Ayam fillet saus mentega bisa menjadi pilihan yang praktis sekaligus menggugah selera.

Potongan ayam yang dimasak hingga kecokelatan kemudian dipadukan dengan saus berbahan mentega, kecap manis, dan saus tiram. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bawang membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain bahan-bahannya mudah ditemukan, proses memasaknya juga relatif sederhana sehingga dapat menjadi pilihan untuk menu sehari-hari.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ayam fillet saus mentega yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Fillet Saus Mentega Bahan Marinasi 350 gram paha ayam fillet

½ buah jeruk nipis

2 sdm tepung maizena

½ sdm kaldu bubuk

Bahan Saus dan Tumisan ½ buah bawang bombai

3 siung bawang putih

1 sdm minyak

1 sdm margarin

2 sdm kecap manis

1 sdm saus tiram

½ sdt kecap Maggi

Pelengkap Nasi putih

Daun bawang

Jeruk limau

Biji wijen sangrai

Cara Membuat Ayam Fillet Saus Mentega 1. Marinasi Ayam Potong paha ayam fillet sesuai ukuran yang diinginkan. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis, tepung maizena, dan kaldu bubuk.

Aduk seluruh bahan sampai bumbu melapisi ayam secara merata. Diamkan selama sekitar 10–15 menit agar bumbu lebih meresap.

2. Siapkan Bumbu Sambil menunggu ayam, iris bawang bombai dan cincang kasar bawang putih.

Siapkan juga kecap manis, saus tiram, kecap Maggi, margarin, serta bahan lainnya agar proses memasak lebih praktis.

3. Masak Ayam hingga Kecokelatan Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Setelah cukup panas, masukkan ayam yang sudah dimarinasi.