Resep Mapo Tofu Ayam, Pedas Gurih dengan Egg Tofu

Potret mapo tofu ayam yang pedas gurih dan sangat praktis dibuat. (instagram.com/@lunyfarentikaa)
JawaPos.com - Mapo tofu biasanya identik dengan tahu lembut yang dimasak bersama daging cincang dan bumbu khas yang pedas gurih. Namun, resep dari Instagram @luvyfarentikaa ini menggunakan egg tofu homemade sebagai pengganti tahu biasa sehingga teksturnya terasa lebih lembut.
Hidangan ini juga menggunakan ayam cincang sebagai sumber protein, kemudian dipadukan dengan bawang putih, jahe, doubanjiang, soy sauce, dan minyak wijen. Perpaduan bumbu tersebut membuat mapo tofu punya cita rasa gurih, pedas, sekaligus harum.
Menariknya, resep ini cukup sederhana karena bahan yang digunakan tidak terlalu banyak. Mapo tofu ayam juga bisa dijadikan pilihan lauk untuk disantap bersama nasi hangat.
Bahan
200 gram ayam cincang
2 egg tofu homemade
3 siung bawang putih, cincang
Daun bawang secukupnya
Sedikit jahe, parut
200 ml air
2 sdm doubanjiang
1 sdm chili flakes, opsional
1 sdm soy sauce
1 sdt lada bubuk
1/2 sdt kaldu bubuk
Sejumput garam
1 sdm minyak wijen
1 sdm tepung maizena
40 ml air untuk melarutkan maizena
Cara Pembuatan
1. Potong egg tofu menjadi beberapa bagian sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu agar tidak mudah hancur saat dimasak.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih cincang dan jahe parut hingga harum.
3. Masukkan ayam cincang. Tumis sambil diaduk hingga ayam berubah warna dan matang.
4. Tambahkan doubanjiang dan chili flakes jika digunakan. Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan ayam dan aromanya keluar.
5. Tuangkan 200 ml air, kemudian masukkan soy sauce, lada bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit garam. Aduk rata dan biarkan hingga kuah mulai mendidih.
6. Masukkan potongan egg tofu secara perlahan agar tidak hancur. Masak beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam tofu.
7. Larutkan tepung maizena dengan 40 ml air. Tuangkan ke dalam wajan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan hingga kuah mengental.
8. Tambahkan minyak wijen dan daun bawang. Aduk sebentar, kemudian matikan api.
9. Sajikan mapo tofu ayam selagi hangat bersama nasi putih. Rasa pedas gurih dari doubanjiang dan tekstur lembut egg tofu membuat hidangan ini cocok untuk menu makan sehari-hari.
Dengan bahan yang relatif sederhana, mapo tofu ayam bisa menjadi alternatif lauk ketika ingin menikmati makanan dengan cita rasa ala Chinese food tanpa perlu membuat hidangan yang terlalu rumit. Egg tofu yang lembut juga membuat setiap suapan terasa lebih creamy dan mudah dipadukan dengan nasi hangat.
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